Η Κ19 του Ολυμπιακού πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, στην πρεμιέρα του Youth League, επικρατώντας με σκορ 4-0 της Πάφου. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» έδειξαν τον δρόμο προς την μεγάλη ομάδα, ενόψει της βραδινής αναμέτρησης του Champions League.

Οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Σίμου ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση και δεν άφησαν περιθώρια στην κυπριακή ομάδα. Στο 30ο λεπτό ο Βασίλης Κότσαλης άνοιξε το σκορ για του «Πειραιώτες», με τον Ερίκ Χάμζα να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του, πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ανάλογη, με τον Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα του στον αγώνα, ενώ στο 54ο λεπτό ο Τζαμαλής είδε το δοκάρι να του στερεί το γκολ. Ωστόσο, τρία λεπτά αργότερα και το 57ο λεπτό, ο Λιατσικούρας ευστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε ο Κότσαλης και διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

«Όταν ξεκινάς ένα θεσμό, ποτέ δεν είναι εύκολο, ειδικά με τον σεβασμό που έχει η ομάδα μας με βάση τα τρία τελευταία χρόνια και τις επιτυχίες που έχουν αυτά τα σπουδαία πράγματα που έχουμε πετύχει. Πάντα υπάρχει αυτό το στρες, αλλά το σημαντικό είναι ότι οι ποδοσφαιριστές μας είχαν συνέπεια και πίστη στο πλάνο. Νομίζω πως το σκορ είναι δίκαιο. Είμαστε στη δημιουργία αυτής της ομάδα. Στόχος μας να δημιουργήσουμε μία δυνατή ομάδα, μέσα από συνέπεια και σταθερότητα. Να πηγαίνουμε και να κερδίζουμε κάθε αγώνα μέσα από την απόδοσή μας», δήλωσε ο προπονητής της Κ19 του Ολυμπιακού.

«Περιμέναμε πως και πως να έρθει αυτός ο αγώνας, δείξαμε το ποιός είναι ο Ολυμπιακός και πιστεύω πλέον έχουμε τον μεγάλο σεβασμό και απέναντι σε μεγάλες ομάδες και γενικά στην Ευρώπη. Κρατάμε τη νίκη, το πάθος που είχαμε, την ομαδικότητα και την ψυχολογία που θα μας βοηθήσει σε πιο δυνατά παιχνίδια που έχουμε στη συνέχεια. Τα επιτεύγματα της ομάδας, μας κάνουν να μπαίνουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον αγωνιστικό χώρο, είμαστε έτοιμοι και για τα επόμενα μεγάλα παιχνίδια», είπε ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Αλέξης Θεοδωρίδης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης (69′ Φράγκος), Χάμζα (59′ Κολοκοτρώνης), Λιατσικούρας (81′ Λάνα), Φίλης, Κότσαλος (59′ Βασιλακόπουλος), Αγγελάκης (46′ Τζαμαλής).

Στον αγώνα παρευρέθηκαν οι Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Πνευμονίδης και Μουζακίτης, πριν τη δική τους αναμέτρηση με την Πάφο για τη League Phase του Champions League. Μαζί τους και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού Κ19, Γιώργου Σίμου και του ποδοσφαιριστή Αλέξη Θεοδωρίδη στα «TA NEA.gr»: