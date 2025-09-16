Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο την Τετάρτη (17/09, 19:45), στην πρεμιέρα του UEFA Champions League.
It’s UCL week! ✨🤩 pic.twitter.com/Ok4VQVCz8l
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 15, 2025
Μετά την τελευταία προπόνηση στου Ρέντη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών.
Σ’ αυτή, βρίσκεται κανονικά ο Ροντινέι, που απουσίαζε κόντρα στον Πανσερραϊκό λόγω τραυματισμού.
Εκτός, είναι ο τιμωρημένος Κωνσταντής Τζολάκης αλλά και ο τραυματίας Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
Ο Βάσκος τεχνικός, δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μάντσα, Καμπελά και Γιαζίτσι, ο οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στη λίστα της UEFA.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού
Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
#OLYPAF: The Squad 📋#OlympiacosFC pic.twitter.com/gwkR4pxWmB
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2025