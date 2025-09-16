Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο την Τετάρτη (17/09, 19:45), στην πρεμιέρα του UEFA Champions League.

Μετά την τελευταία προπόνηση στου Ρέντη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών.

Σ’ αυτή, βρίσκεται κανονικά ο Ροντινέι, που απουσίαζε κόντρα στον Πανσερραϊκό λόγω τραυματισμού.

Εκτός, είναι ο τιμωρημένος Κωνσταντής Τζολάκης αλλά και ο τραυματίας Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Βάσκος τεχνικός, δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μάντσα, Καμπελά και Γιαζίτσι, ο οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στη λίστα της UEFA.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.