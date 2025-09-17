Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα απόψε στο Τσάμπιονς Λιγκ με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Κύπρου Πάφο, το παιχνίδι του θα μεταδοθεί στις 19.45 από το MEGA και δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία πως είναι ένα «ματς παγίδα» – ένα από τα δυσκολότερα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ στην εφετινή διοργάνωση για έναν πολύ σημαντικό λόγο: γιατί υπάρχει η υποχρέωση της νίκης. Ο πρωταθλητής έχει και δύσκολο πρόγραμμα και δύσκολους αντιπάλους και στα χαρτιά το ματς αυτό είναι το πιο εύκολο, αλλά αλίμονο αν οι Ερυθρόλευκοι το δουν έτσι. Εχουν απέναντί τους μια πρωτάρα στο Τσάμπιονς Λιγκ με ενθουσιασμό, που μάλιστα έφτασε στη league phase μένοντας αήττητη σε έξι ματς, η οποία περιμένει το συγκεκριμένο παιχνίδι όσο τίποτα: έτσι εξηγείται και η ήττα της από τον Απόλλωνα Λεμεσού την Κυριακή στο κυπριακό πρωτάθλημα. Οταν βρίσκεσαι για πρώτη φορά στο Τσάμπιονς Λιγκ και μετράς τις ώρες να ξεκινήσεις το μυαλό σου είναι μόνο σε αυτό.

Δυσκολία

Ο κόουτς του Ολυμπιακού στη χθεσινή του καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου προσπάθησε να κάνει κατανοητή τη δυσκολία του αγώνα στον κόσμο. Αν κάποιος πει ότι το τι πιστεύει ο κόσμος για τη δυσκολία ή την ευκολία ενός ματς δεν έχει σχέση καθώς οι παίκτες είναι που αγωνίζεται, θα έχει άθελά του ενδεχομένως κάνει ένα μεγάλο λάθος: υπάρχει μια μαγική κλωστή που με κάποιο τρόπο σε αυτά τα ματς συνδέει τους πάντες και πολύ συχνά οι λάθος προσεγγίσεις των οπαδών μεταφέρονται εντός της ομάδας – είναι ανεξήγητο αλλά συμβαίνει. Ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού θυμάμαι κάμποσες κακές πρεμιέρες για λόγους ανεξήγητους. Κάποτε με προπονητή τον Τροντ Σόλιντ ο Ολυμπιακός έκανε πρεμιέρα με την Ρόζενμποργκ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ύστερα από εντυπωσιακές εμφανίσεις στα καλοκαιρινά του φιλικά: ο κόσμος είχε πάει να δει ένα πάρτι επιθετικού ποδοσφαίρου, αλλά το είδε από τους Νορβηγούς καθώς ο πρωταθλητής έχασε με 1-3. Θυμάμαι επίσης τον Ολυμπιακό να υποφέρει από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην έδρα του, αλλά και να χάνει από τη Μαρσέιγ – την οποία μάλιστα κέρδισε στη Μασσαλία. Οι πρεμιέρες είναι δύσκολα ματς, ειδικά αν πιστέψει μια ομάδα πως θα τα καταφέρει εύκολα ή δύσκολα μόνο και μόνο γιατί θα έχει την υποστήριξη του κοινού της.

Σεβασμός

Ο Μεντιλίμπαρ είχε μόνο καλά λόγια για την πρωταθλήτρια Κύπρου. «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος. Εδειξε ότι είναι πολύ ανταγωνιστική. Εχει πάρει την πρόκριση και αυτό δείχνει ότι αξίζει να βρίσκεται εδώ» τόνισε και πρόσθεσε πως η Πάφος «δεν έχει τρανταχτά ονόματα, αλλά είναι ομάδα με παίκτες πάντα συγκεντρωμένους και ανταγωνιστικούς». «Τους σεβόμαστε όπως όλους τους αντιπάλους μας» είπε. Ο βάσκος τεχνικός δεν θα έχει απόψε τον Τζολάκη που εκτίει την τιμωρία που αποκόμισε από την περσινή αποβολή του στο ματς με την Μπόντο/Γκλιμτ, δεν έχει διαθέσιμο τον Ζέλσον και θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον επίσης τραυματία Ροντινέι. Αλλά αυτό που περιμένει να δει από τους παίκτες του είναι σοβαρότητα, προσήλωση και κυρίως ένα γρήγορο γκολ: στα τρία ματς για το ελληνικό πρωτάθλημα που έχει δώσει ο Ολυμπιακός δεν έχει πετύχει γκολ στο πρώτο ημίχρονο ενώ στον Βόλο και τον Πανσερραϊκό χάρισε και ευκαιρίες. Η Πάφος είναι πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό (έχοντας έξι επίσημα ματς παραπάνω) και βέβαια είναι πολύ πιο δυνατή από τις ομάδες που ο πρωταθλητής έχει αντιμετωπίσει στη Σουπερλίγκα.

Κόσμος

Ο Μεντιλίμπαρ δεν δέχτηκε στη συνέντευξη Τύπου καμία ερώτηση για το ντέρμπι της επόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟ – όλοι οι ρεπόρτερ της ομάδας γνωρίζουν πως θα απαντούσε πως με τον Παναθηναϊκό θα ασχοληθούν όλοι μετά το ματς με την Πάφο. Το ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος θα γίνει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κανονικά – παρουσία κόσμου. Το επισημαίνω γιατί υπήρχαν βίντεο που έδειχναν στην Κυριακή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο οπαδούς του ΠΑΟ να πετάνε καρέκλες και υπήρχε κίνδυνος τιμωρίας. Τελικά από τις κλήσεις του αθλητικού δικαστή φάνηκε πως το μάξιμουμ της ποινής μπορεί να είναι ένα πρόστιμο. Θα έπρεπε να πω ότι μέσα στα διάφορα άσχημα που συμβαίνουν στον ΠΑΟ το ότι θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του την Κυριακή είναι μια καλή είδηση. Είναι όμως; Με τους οργανωμένους του ΠΑΟ να έχουν ήδη βγάλει μια ανακοίνωση κατά πάντων, ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει τι θα συμβεί στο γήπεδο, αν ο ΠΑΟ δεν κερδίσει. Αποθέωση για την προσπάθεια δεν προβλέπεται σίγουρα.

Πόνος

Στο μεταξύ οι Πράσινοι εξακολουθούν να αναζητούν τον διάδοχο του κόουτς Ρουί Βιτόρια, γεγονός που μαρτυρά πως δεν υπήρχε διάθεση αντικατάστασής του μέχρι την περασμένη Κυριακή: η απόλυση είχε να κάνει με τα νεύρα που δημιουργήθηκαν μετά την ήττα από την Κηφισιά – δεν είναι παράξενο καθώς κάπως έτσι συμβαίνει συνήθως. Υπήρξε προχθές μια εντύπωση ότι ο Πορτογάλος παραιτήθηκε – ίσως γιατί στις πορτογαλικές εφημερίδες κυκλοφόρησαν πολλά που προέρχονται από τη μεριά του. Οι προπονητές που απολύονται δεν κάνουν διαρροές μέχρι να εισπράξουν την προβλεπόμενη αποζημίωση αλλά προφανώς ο Βιτόρια δεν άντεχε να μην πει τον πόνο του. Το ότι δεν πήγε στο προπονητικό κέντρο να χαιρετήσει τους παίκτες του δείχνει και την οργή του. Η χθεσινή του ανάρτηση μου μοιάζει μάλλον ένα τυπικότατο αντίο. «Φεύγω με την καθαρή συνείδηση ότι έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο σε κάθε στιγμή, ειδικά στις πιο δύσκολες. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσων, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, συνεργάστηκαν μαζί μου κάθε μέρα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φανταστικούς οπαδούς» κ.λπ. κ.λπ. Οπως θα έλεγε κι ο σοφός Μάνος «Μίστερ» Μαυροκουκουλάκης θα μπορούσε απλά να γράψει «σε αγάπησα πολύ, αλλά χτύπησέ με, πόνεσέ με, κάνε με να κλάψω».

Απαραίτητος

Ενώ η ερώτηση όλων είναι ποιος θα αντικαταστήσει τον Βιτόρια, ο ΠΑΟ, δηλαδή ο τεχνικός του διευθυντής Γιάννης Παπαδημητρίου, συζήτησε χθες με τον Χρήστο Κόντη για να αναλάβει προσωρινά την ομάδα. Ο Κόντης ήταν βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και με αυτόν στον πάγκο ο ΠΑΟ κατέκτησε πρόπερσι το Κύπελλο Ελλάδος. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τον άφησαν να φύγει. Η ομάδα αλλάζει πλέον τόσο συχνά προπονητές που ένας αναπληρωματικός προπονητής είναι σχεδόν απαραίτητος…