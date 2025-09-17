Η αλήθεια είναι πως η… αρχή σπανίως αποδεικνύεται το ήμισυ του παντός. Πολλώ δε μάλλον στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Στο πεδίο που αρετές όπως η συνέπεια, η μεθοδικότητα, η υπομονή είναι χιλιοτραγουδισμένες και απαραίτητες. Προφανώς λοιπόν κάθε πρεμιέρα και… καημός. Αλλά ως εκεί. Ή μήπως όχι; Γιατί αντικειμενικά απόψε στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» όταν ηχήσει ο ύμνος του Champions League και απλωθεί το πιο διάσημο σεντόνι του football ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει απλά την υποχρέωση να ανταποκριθεί στο… τρακ της αφετηρίας, επιστρέφοντας έπειτα από μια πενταετία στον «πόλεμο των άστρων». Θα πρέπει να αποδείξει κόντρα στην Πάφο (19:45, Mega Channel) ότι μπορεί να κάνει με το καλησπέρα μια δουλειά κλειδί για το league phase ταξίδι του. Να κλειδώσει στο Φάληρο το πρώτο τρίποντο της χρονιάς…

Ναι, μπορεί να μοιάζει παράταιρο αλλά με την πρώτη οι Ερυθρόλευκοι έχουν την υποχρέωση να ανταποκριθούν σε ένα από πιο μεγάλα «πρέπει» της Champions League αποστολής τους. Και το ξέρουν. Θα πρέπει να νικήσουν την Πάφο εντός έδρας. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούν όσο καλύτερα μπορούν το προνόμιο του «Γ. Καραϊσκάκης» για να έχουν αντικειμενικά ελπίδες να μπουν και να παραμείνουν στην τροχιά πρόκρισης στα νοκάουτ. Στις πρώτες 24 ομάδες. Πέρσι κρίθηκε στους 11 βαθμούς: 3Χ4 στο Φάληρο κάνει 12.

Μόνο που μετά την Πάφο, έρχονται η Αϊντχόφεν (4/11), η Ρεάλ Μαδρίτης (26/11) και η Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1). Αλλο επίπεδο, άλλος συντελεστής δυσκολίας. Αλλη πίστα. Οπότε απόψε τα λόγια μοιάζουν περιττά. Εστω και αν ο Ολυμπιακός δίνει μόλις το τέταρτο επίσημο ματς της σεζόν και μάλιστα δίχως τελικά τον Ζέλσον Μαρτίνς (και τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ) που χθες βράδυ έμεινε εκτός αποστολής. Θα είναι βεβαίως ο Ροντινέι που πρόλαβε στο παρά ένα. Ο winger από το Πράσινο Ακρωτήρι όμως είναι δεδομένα μεγάλη απώλεια. Ειδικά με όχι 100% έτοιμο και τον Ντανιέλ Ποντένσε.

«Εδειξε…»

Όποιοι και να επιλεχθούν βεβαίως; «Εμείς πρέπει να δείξουμε πως θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό» είπε με τον γνωστό τρόπο του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος. Εδειξε – σ.σ. στους προκριματικούς – ότι είναι πολύ ανταγωνιστική. Δεν έχει τρανταχτά ονόματα, αλλά είναι πάντα συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και τους σεβόμαστε όπως όλους τους αντιπάλους μας» πρόσθεσε θυμίζοντας ότι η παρέα του Πέπε και του Μπρούνο που κάποτε φόρεσαν τα ερυθρόλευκα το καλοκαίρι τρέλαναν κόσμο. Η Πάφος ως αουτσάιντερ απέκλεισε τη Μακάμπι, την Ντιναμό Κιέβου, τον Ερυθρό Αστέρα. Ξεκίνησαν από τον δεύτερο προκριματικό για να φτάσουν ως εδώ…

«Αξίζει τον σεβασμό μας»

«Σίγουρα είναι ένας απαιτητικός αντίπαλος που αξίζει τον σεβασμό μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα. Θέλουμε πολύ τους τρεις βαθμούς, όπως και απέναντι σε όλες τις ομάδες. Θα αντιμετωπίσουμε και πολύ δυνατές ομάδες, που θα πρέπει να παρουσιαστούμε με τον ίδιο σεβασμό» πρόσθεσε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ο πολύπειρος πορτιέρο που απόψε θα φορέσει για πρώτη φορά τα γάντια του Σεπτέμβρη στο Champions League, αντικαθιστώντας τον τιμωρημένο Κωνσταντίνο Τζολάκη. «Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μέταλλο, την ίδια αγωνιστική πειθαρχία και να συνεχίσουμε να παρουσιαζόμαστε όλο και καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι» πρόσθεσε θέλοντας να προσθέσει τα προηγούμενα με τα επόμενα. Υπενθυμίζοντας ότι ο Ολυμπιακός που γύρισε στο Champions League έρχεται από μια καταπληκτική ευρωπαϊκή διετία. Που απέδειξε πολλές φορές ότι ξέρει τι θέλει και πώς μπορεί να το κατακτήσει.

Και οι Κύπριοι πάντως στο Φάληρο δεν ήρθαν για την… εμπειρία. «Δεν πάμε για τουρισμό» είπε ο υπεύθυνος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Ματθαίου. Να συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν στα προκριματικά επιδιώκουν. Δίχως άγχος και κατανοώντας φυσικά τις πραγματικές συνθήκες. Αυτό όμως ίσως τους κάνει δύο φορές πιο επικίνδυνους: «Είναι ένας μεγάλος αγώνας. Περιμένουμε αυτό το ματς εδώ και καιρό. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι, ανυπομονούμε να παίξουμε», εξήγησε ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Με την ευκαιρία; Αλλοτε βοηθός του Ουνάι Εμερι. Οπερ σημαίνει καλός φίλος και του δικού μας Μέντι. «Είμαι χαρούμενος που θα τον συναντήσω ξανά. Εχει ίδια προσέγγιση με αυτή που είχαμε με τον Εμερι» είπε για τον 64χρονο ο τεχνικός των Κυπρίων.

Αποστολή και πλάνο

Ποιους έχει ο Μεντιλίμπαρ μαζί του απόψε; Τους Πασχαλάκη, Κουράκλη, Εξαρχο (τερματοφύλακες), Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλο, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσο, Μπρούνο (αμυντικοί), Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδη, Μουζακίτη (μέσοι), Ελ Κααμπί και Ταρέμι (επιθετικοί). Τι αναμένεται να δούμε στους πρώτους έντεκα; Ως γνωστόν ο πολύπειρος κόουτς δεν συνηθίζει να ανοίγει τα χαρτιά του. Η αίσθηση που υπάρχει όμως είναι ότι το καρέ Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα στην άμυνα, οι Γκαρθία, Εσε και Νασιμέντο στη μεσαία γραμμή, ο Τσικίνιο αριστερά και ο Ελ Κααμπί στην επίθεση είναι φαβορί. Δέκα με τον Πασχαλάκη. Και ότι θα παιχθεί μια θέση ανάμεσα στον Ροντινέι και τον Στρεφέτσα δεξιά. Με Ποντένσε και Ταρέμι να είναι έτοιμοι για τη second unit ερχόμενοι από τον πάγκο για 30′-40΄.

Το μηδέν…

Ποιο είναι το διά ταύτα σε αυτό το sold out βράδυ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Να μη δεχθεί γκολ ο Ολυμπιακός. Να μην απειληθεί και σταδιακά να απειλήσει με την ποιότητα και τις πολλές επιλογές του. Από εκεί ξεκινούν όλα. Δίχως παθητικό. Το πιο ασφαλές σενάριο νίκης. Διαιτητής θα είναι ο 40χρονος Ιστβαν Κόβατς. Διεθνής από το 2010 και ο ρέφερι στον περσινό τελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Ιντερ στο Μόναχο. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Μιχάι Μαρίτσα και Φέρεντς Τουνιόγκι, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Σάμπολτς Κόβατς, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Τσάταλιν Πόπα, με τον Μαρσέλ Μπιρσάν ως βοηθό VAR.