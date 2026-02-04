Το βράδυ της Τετάρτης (4/2) η Κολωνία μπορεί να μην πανηγύρισε την πρόκριση, ωστόσο πέτυχε κάτι ιστορικό σε επίπεδο διοργάνωσης. Η αναμέτρηση της φάσης των «32» του Youth League απέναντι στην Ίντερ διεξήχθη μπροστά σε 50.000 θεατές, αριθμός που αποτελεί νέο απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, καθώς τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί περίπου μία εβδομάδα πριν από τη σέντρα. Οι φίλοι της γερμανικής ομάδας δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε παιχνίδι Bundesliga, στηρίζοντας μαζικά τους νεαρούς ποδοσφαιριστές τους.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Ίντερ ήταν εκείνη που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, επικρατώντας με 3-1. Οι «νερατζούρι» άνοιξαν το σκορ από νωρίς, με την Κολωνία να βρίσκει την ισοφάριση στο 80ό λεπτό, πριν οι Ιταλοί σκοράρουν δύο φορές στις καθυστερήσεις και «κλειδώσουν» τη νίκη.

Cologne sold 50,000 tickets for today’s UEFA Youth League game vs. Inter, setting a new competition attendance record 😲 Immense support. What an experience for those youngsters 👏pic.twitter.com/dU1OzIhtiO — Men in Blazers (@MenInBlazers) February 4, 2026

Η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς ήρθε μετά το τελευταίο σφύριγμα. Παρά τον αποκλεισμό, οι φίλαθλοι της Κολωνίας παρέμειναν στις εξέδρες και αποθέωσαν τους παίκτες της ομάδας Νέων με παρατεταμένο χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τη σημασία της ιστορικής βραδιάς.

Με αυτό το ρεκόρ, η Κολωνία ξεπέρασε την Τραμπζονσπόρ, η οποία κατείχε μέχρι πρότινος την κορυφαία προσέλευση στο Youth League. Τον Απρίλιο του 2025, 40.368 φίλαθλοι είχαν βρεθεί στο γήπεδο για αγώνα της τουρκικής ομάδας – επίσης απέναντι στην Ίντερ – ένα ρεκόρ που διατηρήθηκε για δέκα μήνες πριν καταρριφθεί από τους Γερμανούς.