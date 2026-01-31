Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Λεβερκούζεν στο Champions League και η Opta δίνει 42% πιθανότητες πρόκρισης στον Ολυμπιακό, με τους Γερμανούς να θεωρούνται φαβορί στο 58%. Στην ίδια ανάλυση, οι πιθανότητες πρόκρισης σε άλλες μεγάλες ομάδες όπως Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νιούκαστλ και Μπόντο Γκλιμτ αναφέρονται επίσης.
✅ Champions League – To Secure R16:
🇩🇪 Dortmund – 57%
🇮🇹 Atalanta – 43%
🇵🇹 Benfica – 42%
🇪🇸 Real Madrid – 58%
🇫🇷 AS Monaco – 15%
🇫🇷 PSG – 85%
🇹🇷 Galatasaray – 37%
🇮🇹 Juventus – 63%
🇧🇪 Club Brugge – 37%
🇪🇸 Atlético Madrid – 63%
🇦🇿 Qarabağ – 10%
🏴 Newcastle – 90%
🇳🇴… pic.twitter.com/QEW1rq9VBm
— Football Rankings (@FootRankings) January 31, 2026
Στο Europa League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βικτόρια Πλζεν και η Opta εκτιμά τις πιθανότητες πρόκρισης σε 45% για τους «πράσινους», με την τσέχικη ομάδα στο 55%. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, έχει 46% πιθανότητες να περάσει στους «16» απέναντι στη Θέλτα, η οποία θεωρείται φαβορί στο 54%.
✅ Europa League – To Secure R16:
🇬🇷 PAOK – 46%
🇪🇸 Celta Vigo – 54%
🇭🇷 Dinamo Zagreb – 51%
🇧🇪 Genk – 49%
🇧🇬 Ludogorets – 37%
🇭🇺 Ferencváros – 63%
🇬🇷 Panathinaikos – 45%
🇨🇿 Viktoria Plzeň – 55%
🇹🇷 Fenerbahçe – 36%
🏴 Nottingham Forest – 64%
🏴 Celtic – 24%
🇩🇪 Stuttgart -… pic.twitter.com/XqtGdCTWcD
— Football Rankings (@FootRankings) January 31, 2026