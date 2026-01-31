Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Λεβερκούζεν στο Champions League και η Opta δίνει 42% πιθανότητες πρόκρισης στον Ολυμπιακό, με τους Γερμανούς να θεωρούνται φαβορί στο 58%. Στην ίδια ανάλυση, οι πιθανότητες πρόκρισης σε άλλες μεγάλες ομάδες όπως Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νιούκαστλ και Μπόντο Γκλιμτ αναφέρονται επίσης.

Στο Europa League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βικτόρια Πλζεν και η Opta εκτιμά τις πιθανότητες πρόκρισης σε 45% για τους «πράσινους», με την τσέχικη ομάδα στο 55%. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, έχει 46% πιθανότητες να περάσει στους «16» απέναντι στη Θέλτα, η οποία θεωρείται φαβορί στο 54%.

