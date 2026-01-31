Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Λεβερκούζεν στο Champions League και η Opta δίνει 42% πιθανότητες πρόκρισης στον Ολυμπιακό, με τους Γερμανούς να θεωρούνται φαβορί στο 58%. Στην ίδια ανάλυση, οι πιθανότητες πρόκρισης σε άλλες μεγάλες ομάδες όπως Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νιούκαστλ και Μπόντο Γκλιμτ αναφέρονται επίσης.

✅ Champions League – To Secure R16: 🇩🇪 Dortmund – 57% 🇮🇹 Atalanta – 43% 🇵🇹 Benfica – 42% 🇪🇸 Real Madrid – 58% 🇫🇷 AS Monaco – 15% 🇫🇷 PSG – 85% 🇹🇷 Galatasaray – 37% 🇮🇹 Juventus – 63% 🇧🇪 Club Brugge – 37% 🇪🇸 Atlético Madrid – 63% 🇦🇿 Qarabağ – 10% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle – 90% 🇳🇴… pic.twitter.com/QEW1rq9VBm — Football Rankings (@FootRankings) January 31, 2026

Στο Europa League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βικτόρια Πλζεν και η Opta εκτιμά τις πιθανότητες πρόκρισης σε 45% για τους «πράσινους», με την τσέχικη ομάδα στο 55%. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, έχει 46% πιθανότητες να περάσει στους «16» απέναντι στη Θέλτα, η οποία θεωρείται φαβορί στο 54%.

✅ Europa League – To Secure R16: 🇬🇷 PAOK – 46% 🇪🇸 Celta Vigo – 54% 🇭🇷 Dinamo Zagreb – 51% 🇧🇪 Genk – 49% 🇧🇬 Ludogorets – 37% 🇭🇺 Ferencváros – 63% 🇬🇷 Panathinaikos – 45% 🇨🇿 Viktoria Plzeň – 55% 🇹🇷 Fenerbahçe – 36% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham Forest – 64% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic – 24% 🇩🇪 Stuttgart -… pic.twitter.com/XqtGdCTWcD — Football Rankings (@FootRankings) January 31, 2026