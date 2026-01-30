Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League με ήττα 4-2 από τη Λιόν, αποτέλεσμα που τον έφερε στη 17η θέση της συνολικής κατάταξης.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (30/1) έγινε γνωστό ότι αντίπαλος του «Δικεφάλου του Βορρά» στα playoffs της διοργάνωσης θα είναι η Θέλτα, η οποία επιστρέφει στον δρόμο της ελληνικής ομάδας. Λίγες ώρες αργότερα, η UEFA γνωστοποίησε και το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο αναμετρήσεων.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, με ώρα έναρξης στις 19:45, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 22:00.