Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του στα playoffs του Europa League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (30/1).

Στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης, ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα, με στόχο την πρόκριση στη φάση των «16».

Το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, και συγκεκριμένα στις 27 του μήνα, οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στη χώρα της Γαλικίας για τη ρεβάνς.

Ο ΠΑΟΚ έπεσε πάνω στη δυσκολότερη εκ των δύο ομάδων που μπορούσε να κληρωθεί, με τους δύο τους να έχουν συναντηθεί και στη League Phase στο γήπεδο της ισπανικής ομάδας, όπου επικράτησε με 3-1 του Δικεφάλου του βορρά.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συνέχεια, και εφόσον έρθει η πρόκριση, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα κληθεί να περάσει το εμπόδιο μιας εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα, κάτι που θα μάθει (αν χρειαστεί) σε νέα κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου.