Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το Youth League μετά από έξι χρόνια, επικρατώντας της Κλαμπ Μπριζ στα πέναλτι (1-1 κ.δ., 4-2 πεν.) στον τελικό που διεξήχθη στη Λωζάνη, φτάνοντας έτσι στο δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της στη διοργάνωση.
Η διαδικασία των πέναλτι
Γκεμάερε (1-0)
Ναβάσκες (1-1)
Αμενγκάι (απόκρουση Ναβάρο)
Γιάνες (1-2)
Μουγουαγί (2-2)
Παγκονέσα (2-3)
Κόρεν (απόκρουση Ναβάρο)
Αγκουάδο (2-4)
— Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) April 20, 2026
ΜΠΡΙΖ (Γιόνας Ντε Ρεκ): Βάντεν Ντρίσε, Ελμπάι (87’ Μπρασπένινγκ), Βέρλιντεν, Βινς (60’ Ντελόρζ), Γκαρσία, Λουντ-Γένσεν (90’+1’ Μπισιβού), Γκεμάερε, Οκόν, Κόρεν, Ντα Σίλβα (46’ Αμενγκάι), Μουσουαγί.
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Άλβαρο Λόπεθ): Ναβάρο Χιμένεθ, Φορτέα (46’ Ουκπέιγκμπε), Χοάν Μαρτίνεθ, Αγκουάδο, Λεσκάνο, Μπέτο Μαρτίνεθ (71’ Λακόστα), Σάντσο (83’ Βαντίγιο), Παγκονέσα, Γιάνεζ, Τσίρια (77’ Ναβάσκες), Ορτέγκα.
Οι κατακτήσεις
- 3 φορές: Μπαρτσελόνα (2013-14, 2017-2018, 2024-25)
- 2 φορές: Τσέλσι (2014-2015, 20215-2016), Ρεάλ (2019-2020, 2025-2026)
- 1 φορά: Ζάλτσμπουργκ (2016-2017), Πόρτο (2018-2019), Μπενφίκα (2021-2022), Άλκμααρ (2022-2023), Ολυμπιακός (2023-2024)