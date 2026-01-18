Ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε στο “Χαμογέλα και Πάλι” για την σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο» και τους πρωταγωνιστές. Η επιτυχημένη, δραματική σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο» επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα στις 21:00.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι βρίσκεται μόνο ο Σταύρος σε νέες περιπέτειες, όλοι οι χαρακτήρες θα βρεθούν πραγματικά σε νέες περιπέτειες, οι οποίες έχω την αίσθηση ότι θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Έχει στελεχωθεί κιόλας και με ένα καστ το οποίο είναι ζηλευτό, και τα παιδιά και ο Δημήτρης με τη Μαριλίτα, οι οποίοι είναι ένα ζευγάρι, το οποίο πραγματικά αφορά πολύ στον κόσμο και έντονα και καλλιτεχνικά, αλλά έχουν και αυτή την αστερόσκονη αυτή την περίοδο», είπε αρχικά ο Τάσος Ιορδανίδης για την σειρά.

Για τον ρόλο του ως Σταύρος και την πρόταση γάμου του Οδυσσέα στην Αρετή: «Σαν Τάσος Ιορδανίδης χάρηκα πάρα πολύ, μου ταιριάζουν πάρα πολύ ο Λάλος με τη Λαμπροπούλου, αλλά σαν Σταύρος δεν μπορώ να πω ότι χάρηκα ιδιαιτέρως. Παρότι προσπαθώ έτσι να στρέψω το βλέμμα μου και την καρδιά μου προς άλλη κατεύθυνση. Άλλα δεν μπορώ να πω, σίγουρα είναι ένα απωθημένο, ξέρεις είναι αυτός ο ανεκπλήρωτος ο έρωτας που πολλές φορές μας ταλανίζει, πολλές φορές μας κυνηγάει και χρόνια περάσουν. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Σταύρος θα βάλει μυαλό, ξέρεις, και θα αρχίσει να κοιτάει εκεί που πρέπει».

«Δεν θα αποκαλύψω τα συναισθήματά μου στην Αρετή. Και αυτό νομίζω ότι έχει να ζουμί για τον ρόλο το δικό μου, ότι ποτέ δεν τα αποκαλύπτει. Για μένα μια σχέση η οποία έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη σειρά, είναι πράγματι του Οδυσσέα και του Σταύρου, γιατί είναι δύο άντρες οι οποίοι πραγματικά αγαπιούνται, έχουν αισθήματα ο ένας για τον άλλον. Είναι φίλοι, είναι κολλητοί, μοιράζονται τα πάντα. Όταν έρχεται η γυναίκα στη μέση πολλές φορές αυτά τα πράγματα, ξέρεις, αρχίζουν και παίρνουν άλλες διαστάσεις. Κλονίζεται η σχέση μας και θα κλονιστεί και θα επανέλθει και θα υπάρχει αυτό το καρδιογράφημα», συνέχισε.

Για το ειδύλλιο Σταύρος – Ελένη: «Νομίζω ότι θα αγαπηθούν πολύ αυτοί οι δύο. Και ήδη έχουν αρχίσει και αγαπιούνται και έχουν συναισθήματα. Απλώς το αγκάθι, πάντα που υπάρχει μέσα στον Σταύρο, είναι η του ανεκπλήρωτου».

Η Θάλεια Ματίκα δήλωσε ότι ο σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή της είναι ο Τάσος Ιορδανίδης. Ο ηθοποιός σχολίασε γι΄αυτή την δήλωση: «ισχύει αυτό που είπε η Θάλεια για εκείνη και να ισχύει αντίστοιχα και για μένα το ίδιο. Δεν είναι ζήτημα μόνο να υπάρχουν παιδιά. Άλλη η σχέση που έχουμε εμείς, άλλη η σχέση με τα παιδιά. Σίγουρα τα παιδιά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο ότι υπάρχουν άλλες ανάγκες δημιουργούνται, άλλες ανάγκες, άλλα συναισθηματικά φορτία, αλλά από ‘κει και έπειτα η σχέση μεταξύ μας είναι σχέση μας. Είμαστε τυχεροί. Δεν μας έχει προταθεί να κάνουμε εκπομπή μαζί, δεν θα ήθελα να το κάνω, αλλά τελικά έτσι όπως τα φέρνει πολλές φορές η ζωή και τα βλέπουμε, ποτέ μη λες ποτέ».