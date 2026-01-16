Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» ήταν την Παρασκευή η ηθοποιός Μαρία Ζορμπά, η οποία μίλησε για τη ζωή της και για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».

Η αγαπημένη ηθοποιός που πέρασε τα εφηβικά της χρόνια στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε:

«Η Θεσσαλονίκη έχει κάτι υπέροχο, που είναι το τέλος της πόλης, υπάρχει η θάλασσα, ο ορίζοντας, που όταν μετά κατέβηκα στην Αθήνα για την σχολή έψαχνα να δω πού τελειώνει η πόλη. Αναζητούσα την παραλία της Θεσσαλονίκης».

«Τον τόπο μου τον αισθάνομαι εκεί που υπάρχουν άνθρωποι που είναι ‘πατρίδα’. Δεν έχει σχέση τόσο πολύ με τον χώρο και το μέρος, έχει σχέση με τους ανθρώπους και τα πράγματα που κάνεις».

Η ίδια ζει πλέον στη Αθήνα με τη μητέρα της. «Επειδή η μητέρα μου ήταν μία γυναίκα εργαζόμενη και έλειπε πολύ από το σπίτι, δεν την είχα. Και εγώ έφυγα πολύ μικρή από το σπίτι και πάλι δεν τους είχα τους γονείς μου. Πέρασε ένα διάστημα που δεν ήταν εύκολο. Όμως έγινε μία δουλειά αυτά τα χρόνια, πολύ θεραπευτική. Σαν να λύθηκαν πράγματα που δεν είχαν λυθεί. Σαν να βρέθηκε κάτι, που δεν υπήρχε. Συγχωρεθήκαμε και αυτό είναι ωραίο γενικά στις σχέσεις. Να μην μένουν κατάλοιπα, να ανοίγει χώρος για να μπορούν να μπαίνουν καινούρια πράγματα στη ζωή μας», σημείωσε.

Μιλώντας για την επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μια Νύχτα Μόνο», και τον ρόλο της «Μαρίκας Νταγιάννου» είπε:

«Το χαρακτηριστικό αυτής της οικογένειας και αυτής της μητέρας και αυτού του πατέρα, είναι ότι είχαν και μία σημαντική απώλεια, πριν από κάποια χρόνια, χάσανε τον γιο τους τον Λεωνίδα και αυτό έχει επηρεάσει και τον Σάββα, έχει επηρεάσει πάρα πολλές ισορροπίες».

«Η πιο μεγάλη ανισορροπία ήταν αυτή που δημιουργήθηκε από την απώλεια του Λεωνίδα, γιατί ο Νταγιάννος τότε έπαιρνε χάπια, σίγουρα υπάρχει πολύς πόνος, ο άλλος γιος ξαφνικά… οπότε εκεί πρέπει να ανασκουμπωθείς και να βάλεις μπροστά τη ζωή και να δεις πώς αυτή η οικογένεια θα πάει παρακάτω. Κάποια λάθη γίνανε».

Όσο για το τι λέει ο κόσμος που τη συναντάει στον δρόμο:

«Λένε πολύ ωραία πράγματα, κυρίως γυναίκες το βλέπουν φανατικά, τους αρέσει πάρα πολύ η ιστορία και τους αρέσει και το ζευγάρι με τον Γιάννη πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ και με συγκινεί αυτό που κρατάμε παρέα σε ανθρώπους», είπε.

Δείτε τη συνέντευξη της Μαρίας Ζορμπά στο Buongiorno: