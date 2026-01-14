Νέες backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνo». Με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA ξεδιπλώνει έναν κόσμο όπου οι επιθυμίες, οι φόβοι και οι ενοχές ανατρέπουν τις ζωές των ηρώων.
«Μια νύχτα μόνο»: Επιστρέφει τη Δευτέρα 19/1 – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Τίποτα δεν είναι δεδομένο, για καμία σχέση και ισορροπία, καθώς οι ήρωες ενδίδουν στα πάθη και τις αδυναμίες τους. Η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 21:00. Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται σε σύγκρουση, ενώ η Κατερίνη τής στήνει παγίδα για να τη […]
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Καταθέτες τι να προσέχετε
Ένταση στον τηλεοπτικό αέρα: Αποχώρησε έξαλλος ο Λαζαρίδης μετά τις δηλώσεις Τζάκρη περί «αλητείας της ΝΔ»
Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον τηλεοπτικό «αέρα» ανάμεσα στη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, και τον βουλευτή Μακάριο Λαζαρίδη. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση γύρω από το κόμμα Καρυστιανού, με τη Θεοδώρα Τζάκρη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας, Πιο συγκεκριμένα, όταν η συζήτηση έφτασε στο θέμα του «κόμματος Καρυστιανού», η κα Τζάκρη είπε πως «αυτά που […]