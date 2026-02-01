Παρά τα ιστορικά υψηλά σε έσοδα και κέρδη, οι αγορές δείχνουν αμείλικτες απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Apple, Microsoft και Meta πουλάνε περισσότερο από ποτέ, όμως το χρηματιστήριο δεν εντυπωσιάζεται πλέον από τους απόλυτους αριθμούς. Το ζητούμενο έχει μετατοπιστεί: όχι απλώς ανάπτυξη, αλλά γρήγορη και μετρήσιμη κερδοφορία από τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία μοιάζει να ζει σε καθεστώς «υπεραφθονίας». Η AI, το cloud, τα data centers και η ψηφιοποίηση της παραγωγικότητας έχουν ανοίξει έναν νέο ανοδικό κύκλο. Επιχειρήσεις και χρήστες έχουν δοκιμάσει τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και έχουν πειστεί για τη χρησιμότητά της. Η εποχή του αλγορίθμου φαντάζει μη αναστρέψιμη. Κι όμως, η χρηματιστηριακή πραγματικότητα προσθέτει πάντα έναν αστερίσκο.

Οι επενδυτές δεν στέκονται πια στα διψήφια ποσοστά αύξησης τζίρου ή στα ιστορικά ρεκόρ κερδών. Εκείνο που τους απασχολεί είναι αν –και πότε– θα αποσβεστεί το «βουνό» κεφαλαίων που έχει διοχετευθεί στην AI. Η απόκλιση, έστω και ελάχιστη, από τις προσδοκίες των αναλυτών αρκεί για να προκαλέσει βίαιες διορθώσεις στο ταμπλό. Δεν τιμωρείται το παρόν, αλλά η παραμικρή σκιά αβεβαιότητας για το μέλλον.

Η περίπτωση της Microsoft είναι ενδεικτική. Η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από 13 δισ. δολάρια στη συνεργασία της με την OpenAI και έχει αποκτήσει εκατοντάδες χιλιάδες υπερσύγχρονες κάρτες γραφικών της Nvidia για να στηρίξει τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ο διευθύνων σύμβουλος Σάτια Νατέλα υπενθυμίζει ότι η εταιρεία βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης αυτής της νέας αγοράς και ότι η AI έχει ήδη δημιουργήσει έναν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από παραδοσιακές ιστορικές δραστηριότητες της Microsoft. Παρ’ όλα αυτά, μια ελάχιστη υστέρηση στην ανάπτυξη του Azure –39% αντί για το 39,4% που περίμενε η αγορά– προκάλεσε πτώση 10% στη μετοχή, τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από το σοκ της πανδημίας το 2020.

Κι όμως, τα οικονομικά μεγέθη είναι εντυπωσιακά. Στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού της έτους, η Microsoft κατέγραψε κέρδη 38,5 δισ. δολαρίων, αυξημένα σχεδόν κατά 60% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα άγγιξαν τα 81,3 δισ. δολάρια. Οι υπηρεσίες –και ειδικά το cloud– αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με διψήφια ποσοστά ανόδου. Αλλά τίποτα από αυτά δεν αρκεί όταν η αγορά ζητά άμεση απόδοση των επενδύσεων στην AI.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Meta. Τα έσοδα των ιδιοκτητών των Facebook, Instagram και WhatsApp έφτασαν τα 201 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 22%, όμως τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν ελαφρώς. Η μετοχή κινείται νευρικά, καθώς οι επενδυτές αναρωτιούνται πότε οι δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα μεταφραστούν σε σταθερή κερδοφορία.

Στην Apple, τα νούμερα είναι εξίσου εντυπωσιακά. Η εταιρεία του Τιμ Κουκ πέτυχε το υψηλότερο τριμηνιαίο τζίρο στην ιστορία της, με έσοδα 143,8 δισ. δολαρίων και κέρδη άνω των 42 δισ. Το iPhone παραμένει η «χρυσοφόρος μηχανή», με αύξηση πωλήσεων 23%. Ωστόσο, ακόμη και για την Apple, το βλέμμα της αγοράς στρέφεται στο πώς –και πόσο γρήγορα– θα ενσωματωθεί η AI σε ένα μοντέλο που θα παράγει απτά οικονομικά οφέλη.

Με τα αποτελέσματα των Alphabet και Amazon να αναμένονται, η εικόνα του κλάδου είναι ξεκάθαρη: οι τεχνολογικοί κολοσσοί συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ρυθμούς που άλλοι κλάδοι θα ζήλευαν. Όμως η εποχή που οι επενδυτές αρκούνταν στην υπόσχεση της καινοτομίας έχει τελειώσει. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς το μέλλον· είναι μια πανάκριβη επένδυση που πρέπει να αποδείξει, εδώ και τώρα, ότι αξίζει τα χρήματά της.