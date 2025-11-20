Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει τη σκληρή μάχη του με τη λευχαιμία, αλλά η αξία του για την Εθνική Ιταλίας παραμένει αδιαμφισβήτητη. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Λούκα Μπάνκι, τον συμπεριέλαβε στις κλήσεις και τον όρισε αρχηγό της ομάδας ενόψει των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Παρά το γεγονός ότι ο Πολονάρα δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, καθώς συνεχίζει τη θεραπεία του από το σπίτι, η επιλογή του Μπάνκι στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και σεβασμού προς τον παίκτη.

World Cup 2027 Qualifiers: i 17 Azzurri del CT Luca Banchi 📋 A una settimana dall’esordio vs 🇮🇸, ecco i convocati per il raduno di Tortona. Spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano 💙#Italbasket pic.twitter.com/aJeumT0rdm — Italbasket (@Italbasket) November 20, 2025

Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει στο πλαίσιο των προκριματικών την Ισλανδία και τη Λιθουανία, με τον Πολονάρα να παραμένει πηγή έμπνευσης για τους συμπαίκτες και το φίλαθλο κοινό.