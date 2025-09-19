Ο Ακίλε Πολονάρα, είναι ένας πραγματικός «μαχητής»!

Παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, παραμένει δυνατός.

Ο τρόπος με τον οποίο «παλεύει» κόντρα στην λευχαιμία, τον κάνει ένα σπουδαίο παράδειγμα σθένους και υπομονής.

Η Euroleague, δεν ξεχνάει τον Ιταλό άσο.

Με ένα όμορφο βίντεο, η διοργανώτρια αρχή, έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στον 33χρονο γκαρντ.

Σ’ αυτό, πρώην και νυν συμπαίκτες του «Αχιλλέα», μεταφέρουν την αγάπη τους γι’ αυτόν και συγκινούν.

«Μείνε δυνατός, Ακίλε. Είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα. Μαζί, σου στέλνουμε όλη μας την αγάπη, τη δύναμη και την ελπίδα», μία από τι πολλές τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Ο Πολονάρα, στις 9 Οκτωβρίου 2023, διαγνώστηκε με νεόπλασμα στους όρχεις. 

Αν και βγήκε νικητής από αυτήν την μάχη, 1,5 χρόνο αργότερα προέκυψε η διάγνωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας.

Παρόλα τα δεινά, δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να κρατιέται και σε φόρμα, περνώντας χρόνο με τα παιδιά του. Όπως κοινοποιεί στα social media του.

Πριν λίγες εβδομάδες, η ομάδα της καρδίας του, η Ντιναμό Σάσαρι, ανακοίνωσε την απόκτησή του!

Οι «Biancoblu», προχώρησαν σε αυτήν την όμορφη κίνηση και περιμένουν τον Πολονάρα υγιή και «σιδερένιο», ώστε να τον εντάξουν, με το καλό, στο δυναμικό τους!

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής

