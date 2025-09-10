Στο «Telekom Center Athens» θα διεξαχθεί το Final Four της Euroleague το 2026. Ύστερα από πολλούς μήνες συζητήσεων αποφασίστηκε ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει την τελική φάση της Euroleague, από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Στην τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης (10/09), οι μέτοχοι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ψήφισαν υπέρ του να αναλάβει η Αθήνα το Final Four. Η χώρα μας αναδείχθηκε νικήτρια στη «μάχη» με τη Σερβία και το Βελιγράδι, με ψήφους 8-3 και δύο λευκά.

Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης και του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ήταν εξαιρετική σε οικονομικό επίπεδο. Άλλωστε τα οφέλη για την Αθήνα είναι τεράστια, αφού θα βρεθεί στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Θυμίζουμε πως η εν λόγω ψηφοφορία αναβλήθηκε ήδη μία φορά, στο τέλος του Ιουλίου. Με τον τρόπο αυτό η χώρα μας θα γίνει ξανά οικοδέσποινα του Final Four της EuroLeague, έπειτα από 19 χρόνια και το 2007. Το 2026 θα είναι η τέταρτη τελική φάση της EuroLeague που διοργανώνει η χώρα μας, μετά το 1993 στον Πειραιά, το 2000 στη Θεσσαλονίκη και το 2007 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.