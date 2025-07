Η EuroLeague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της διοργάνωσης για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της σεζόν (30/09), θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια.

Την ίδια ημέρα, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Μπάγερν Μονάχου, θέλοντας να ξεκινήσει δυναμικά μπροστά στον κόσμο του.

Η regular season της σεζόν 2025-26, αποτελεί τη μεγαλύτερη στα χρονικά της διοργάνωσης, καθώς για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 20 ομάδες και το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 38 αγωνιστικές. Η έναρξη της EuroLeague μεταφέρεται, για τον λόγο αυτό, για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο.

We begin on September 30th!

#PAOFans, time to save the dates 🗓️ ☘️

Our full schedule for the 2025/26 EuroLeague Regular Season is here.

R01 | vs FC BAYERN MUNICH

R02 | vs FC BARCELONA

R03 | @ BASKONIA VITORIA-GASTEIZ

R04 | vs LDLC ASVEL VILLEURBANNE

R05 | @ ANADOLU EFES ISTANBUL

R06 | @ VIRTUS BOLOGNA

R07… pic.twitter.com/HSU1F9QIaI

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 17, 2025