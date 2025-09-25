Μέσω ανάρτησής του στο Instagram σε μορφή «story» ο Ακίλε Πολονάρα ενημέρωσε τους φιλάθλους της καλαθοσφαίρισης πως η μεταμόσχευση μυελού των οστών στην οποία υπεβλήθη ήταν επιτυχής.

Ο Ιταλός καλαθοσφαιριστής της Εθνικής Ιταλίας και της Ντιναμό Σάσαρι είχε βρει δότη από τις ΗΠΑ, με τον οποίο η συμβατότητα ήταν ανώτερη από το 90%.

Ο Ακίλε Πολονάρα πλέον θα μπει σε πρόγραμμα θεραπείας και όταν τελειώσει με αυτή, θα αρχίσει να ανυπομονεί, μαζί με όλους τους οπαδούς της καλαθοσφαίρισης, για την επιστροφή του στα ιταλικά και στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Στο «story» του στο Instagram, o Ακίλε Πολονάρα έγραψε:

Μεταμόσχευση; (Βάζοντας ένα τσεκ δίπλα στην λέξη)

Όλα εντάξει.