Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (ΦΕΚ 38/28.08.2024 τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 42/18.09.2024 τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 73 συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ οι κατά το άρθρο 165 παρ. 4 του ν. 5078/2023 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης (κατάταξης διοριστέων/προσληπτέων) και απορριπτέων για τον κλάδο/ειδικότητα:

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

και για τους κλάδους/ειδικότητες:

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις αποφάσεις του ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους.