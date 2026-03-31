Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς, εμφανίστηκε στην Ιθάκη σε κτηνοτροφική μονάδα, με 200 αιγοπρόβατα στην περιοχή Περαχώρι, στο νότιο τμήμα του νησιού. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υγειονομικών και κτηνιατρικών αρχών, όπως επιβεβαίωσε με ενημέρωσή του στην ΕΡΤ Ζακύνθου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής.

Σύμφωνα, με τον κ.Κουρή, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα αιγοπρόβατα της συγκεκριμένης μονάδας θα θανατωθούν, με στόχο τον περιορισμό της νόσου.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, αναμένεται άμεσα στο νησί, κλιμάκιο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, το οποίο θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες.

Παράλληλα, τόνισε ότι, τίθενται σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου, σε ένα νησί, που έχει σημαντική κτηνοτροφία, όπως και η γειτονική Κεφαλονιά, στην οποία, η Ιθάκη, ανήκει διοικητικά.

Τέλος, να σημειωθεί ότι και η Κεφαλονιά, έχει δοκιμαστεί σε μεγάλό βαθμό, το προηγούμενο διάστημα, από κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς, διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό ζώων, σημαντικό μέρος, των οποίων, έχει θανατωθεί και πλήθος κτηνοτροφικών μονάδων, ενώ το κρούσμα που εντοπίστηκε στην Ιθάκη, εντείνει, όπως είναι λογικό, απόγνωση στους κτηνοτρόφους, συνολικά στο νομό και θέτει σε εγρήγορση τις αρμόδιες αρχές και μάλιστα, ενόψει Πάσχα.