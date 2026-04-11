Ο Τσικίνιο έδειξε για ακόμη μία φορά το δέσιμό του με την Ελλάδα, επιλέγοντας να στείλει ευχές στους Έλληνες φιλάθλους με έναν ξεχωριστό τρόπο. Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής ομάδας και ευχήθηκε για το Πάσχα στα ελληνικά.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ανήκει στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο του 2024 και η πορεία του με την ομάδα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κατακτήσει τέσσερις τίτλους, με σημαντικότερο το τρόπαιο του Conference League.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, έχει εκφράσει ανοιχτά την αγάπη του για τη χώρα, τονίζοντας πως η παρουσία του στην Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία εμπειρία της καριέρας του. Παράλληλα, η ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό επιβεβαιώνει την επιθυμία του να παραμείνει για χρόνια στην ομάδα.

Με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής δημοσίευσε φωτογραφία φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, συνοδεύοντάς την με την ευχή «Καλό Πάσχα με υγεία», δείχνοντας έτσι τη σύνδεσή του με τη χώρα και τον κόσμο της.

