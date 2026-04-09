Η ομάδα Κ16 του Ολυμπιακού κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το διεθνές τουρνουά Elite Neon Cup, επικρατώντας στον τελικό της Μπράγκα με 1-0, χάρη σε καθοριστικό τέρμα του Κωνσταντακόπουλου.

Η νίκη επιβεβαίωσε την ισχυρή παρουσία της ακαδημίας των «ερυθρολεύκων» σε διεθνές επίπεδο και την ικανότητά της να παράγει σταθερά ταλέντα.

Η πορεία των νεαρών παικτών προς τον τίτλο ήταν αήττητη και πειστική. Στη φάση των ομίλων σημείωσαν τρεις νίκες επί των Σπάρταν (5-0), Νίκης Δροσιάς (2-0) και Προγκρεσούλ Σπάρτατς (2-0).

Στη συνέχεια, στα νοκ-άουτ παιχνίδια, η ομάδα απέκλεισε την Ομόνοια Αραδίππου με 3-0, ενώ οι προημιτελικοί και οι ημιτελικοί κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Σπόρτινγκ.

Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Θοδωρή Τριποτσέρη, η Κ16 ολοκλήρωσε το τουρνουά αήττητη, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της ακαδημίας και την αποτελεσματικότητα του προπονητικού της πλάνου σε διεθνείς διοργανώσεις.