Αφγανός κρίθηκε ένοχος από αγγλικό δικαστήριο για τον βιασμό μιας 12χρονης στο Νανίτον της κεντρικής Αγγλίας, υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση. Η αστυνομία είχε δεχθεί επικρίσεις επειδή δεν αποκάλυψε αρχικά ότι ο ύποπτος είχε αιτηθεί άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αχμάντ Μουλάχιλ, 23 ετών, καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Γουόργουικ για δύο κατηγορίες βιασμού ανηλίκου κάτω των 13 ετών. Είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος σε μία ακόμη κατηγορία βιασμού, ενώ κρίθηκε ένοχος και για απαγωγή ανηλίκου, δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και παραγωγή άσεμνων εικόνων παιδιού.

Ο συγκατηγορούμενός του, Μοχάμαντ Καμπίρ, 24 ετών, αθωώθηκε από το δικαστήριο για τις κατηγορίες απόπειρας απαγωγής παιδιού, απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης και στραγγαλισμού, που φέρονται να σχετίζονταν με συνάντηση που είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα με το κορίτσι.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις ακτιβιστών που τάσσονται κατά της μετανάστευσης, οι οποίοι επικαλέστηκαν αυτή και άλλες παρόμοιες ποινικές υποθέσεις με εμπλοκή αιτούντων άσυλο. Υποστήριξαν ότι τέτοιες περιπτώσεις αναδεικνύουν κινδύνους για τις τοπικές κοινότητες, κυρίως από νεαρούς άνδρες που στεγάζονται σε ξενοδοχεία.

Αντίθετα, οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών επισημαίνουν ότι ακροδεξιές ομάδες και πολιτικοί εκμεταλλεύονται τέτοια περιστατικά για να υποκινήσουν εντάσεις και φόβο στην κοινωνία.

Η ποινή του Μουλάχιλ αναμένεται να ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.