Ο Τιμ Γουέστγουντ κατηγορείται για τέσσερις περιπτώσεις βιασμού, εννέα περιπτώσεις άσεμνης επίθεσης και δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης. Οι κατηγορίες αφορούν επτά διαφορετικές γυναίκες κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 1983 έως το 2016, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο 68χρονος πρώην DJ του BBC Radio 1 θα εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Γουεστμίνστερ τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου.

Ο επιθεωρητής Άντι Φέρφι, από την Μητροπολιτική Αστυνομία, δήλωσε: «Χρειάζεται θάρρος για να βγει κανείς μπροστά και να καταγγείλει κατηγορίες αυτής της φύσης. Οι γυναίκες που το έκαναν έδειξαν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς και συνεχίζουμε να τους παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη.

Η έρευνά μας παραμένει ανοιχτή και ενθαρρύνουμε όποιον έχει επηρεαστεί από αυτή την υπόθεση, ή όποιον έχει πληροφορίες, να βγει μπροστά και να μιλήσει μαζί μας».

Πηγή: Sky News