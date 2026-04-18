Μια τραγική υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία ολοκληρώθηκε δικαστικά, με την καταδίκη μιας 23χρονης εργαζόμενης σε βρεφονηπιακό σταθμό για τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 14 μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Sky News, η εργαζόμενη κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης τριών ετών και τεσσάρων μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 σε παιδικό σταθμό στο Γουλβερχάμπτον και αποκαλύφθηκε μέσα από καταγραφές καμερών ασφαλείας.

Το οπτικό υλικό έδειξε ότι το βρέφος τοποθετήθηκε σφιχτά μέσα σε υπνόσακο, ενώ το κεφάλι του καλύφθηκε με κουβέρτα και αφέθηκε μπρούμυτα μέσα σε ειδικό χώρο ύπνου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η εισαγγελία ανέφερε πως η εργαζόμενη χρησιμοποίησε ακόμη και το πόδι της για να περιορίσει την κίνηση του παιδιού, επιχειρώντας να το αναγκάσει να κοιμηθεί, ενώ στη συνέχεια το άφησε χωρίς επίβλεψη για περίπου δύο ώρες.

Όταν διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν ανέπνεε, του παρασχέθηκαν άμεσα πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε λίγο αργότερα.

Η επιχείρηση του παιδικού σταθμού, η οποία πλέον έχει κλείσει οριστικά, τιμωρήθηκε με υψηλό χρηματικό πρόστιμο, καθώς αναγνωρίστηκε σοβαρή έλλειψη εκπαίδευσης προσωπικού και μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, η ιδιοκτήτρια παραδέχθηκε ευθύνες για παραβιάσεις κανόνων προστασίας παιδιών και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Το δικαστήριο χαρακτήρισε τις εικόνες από τις κάμερες «σοκαριστικές», επισημαίνοντας ότι επικίνδυνες πρακτικές φαίνεται να εφαρμόζονταν συστηματικά στον σταθμό, με την ανοχή της διοίκησης. Οι αρμόδιες αρχές τόνισαν ότι η ασφάλεια των παιδιών σε τέτοιους χώρους πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.