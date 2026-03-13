Μια φωτογραφία που απεικονίζει τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, τον Πίτερ Μάντελσον και τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν δόθηκε στη δημοσιότητα, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων. Η εικόνα, η πρώτη στην οποία εμφανίζονται και οι τρεις μαζί, δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο των λεγόμενων «αρχείων Επστάιν» από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Στη φωτογραφία, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, φορούν λευκά μπουρνούζια. Ο Επστάιν, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, εμφανίζεται να φορά πουκάμισο και λευκό παντελόνι.

Οι τρεις άνδρες κάθονται γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι, μπροστά στο οποίο υπάρχουν κούπες διακοσμημένες με την αμερικανική σημαία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί ούτε η ημερομηνία ούτε ο τόπος λήψης της φωτογραφίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και οι δύο άνδρες έχουν στο παρελθόν συλληφθεί ως ύποπτοι για πιθανή κακοδιαχείριση δημόσιου αξιώματος, λόγω των διασυνδέσεών τους με τον Επστάιν. Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.