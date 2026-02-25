Ο πασίγνωστος θεωρητικός φυσικός Στίβεν Χόκινγκ εντοπίστηκε ξανά στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν ενώ ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το σκάνδαλο βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μια φωτογραφία από τη νέα παρτίδα εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνάς του για τον Έπσταϊν, δείχνει τον Χόκινγκ να χαμογελά καθισμένος σε ξαπλώστρα, ενώ βρίσκεται περιτριγυρισμένος από δύο γυναίκες με μαγιό που κρατούν κοκτέιλ, όπως αναφέρουν οι Times του Λονδίνου.

Όπως αναφέρει η Telegraph, η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια ενός επιστημονικού συμποσίου στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton στο Σεντ Τόμας το 2006, όπου ο Χόκινγκ εκφώνησε ομιλία για την Κβαντική Κοσμολογία.

Οι δύο γυναίκες φέρεται να ήταν οι μακροχρόνιες φροντίστριές του.

Ο Χόκινγκ, ο οποίος έζησε με νόσο του κινητικού νευρώνα για περισσότερα από 50 χρόνια, πέθανε σε ηλικία 76 ετών το 2018.

Ούτε μία ούτε δύο… αλλά 250 φορές αναφέρεται το όνομά του στα έγγραφα

Ο επιστήμονας, ο οποίος αναφέρεται 250 φορές στα έγγραφα, είχε εμφανιστεί προηγουμένως και σε άλλες φωτογραφίες στο νησί του Έπσταϊν, μεταξύ άλλων σε μπάρμπεκιου τον Μάρτιο του 2006 και σε κρουαζιέρα με σκάφος και υποβρύχια περιήγηση με μια άγνωστη ξανθιά γυναίκα.

Λέγεται ότι ο Έπσταϊν πλήρωσε για να τροποποιηθεί το υποβρύχιο για τον εκλιπόντα καθηγητή, ο οποίος δεν είχε βρεθεί ποτέ κάτω από το νερό στο παρελθόν. Ήταν ένας από τους 21 επιστήμονες που επισκέφθηκαν το Λίτλ Σεντ Τζέιμς, το νησί του ατιμασμένου χρηματοδότη, πέντε μήνες πριν ο Έπσταϊν κατηγορηθεί για προσέλκυση ανηλίκου για πορνεία.

Στα αρχεία περιλαμβάνεται επίσης ένα email του Έπσταϊν, γραμμένο το 2015, στο οποίο συζητείται πώς θα μπορούσε να διαψευστεί ο ισχυρισμός της Βιρτζίνια Τζιούφρε ότι ο Χόκινγκ συμμετείχε σε όργιο με ανήλικα κορίτσια.

Η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών, υποστήριζε επί χρόνια ότι διακινήθηκε από τον Έπσταϊν και ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος αρνείται πάντοτε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Τα ίχνη που άφησαν τα e – mail του Επστάιν

Το email αναφέρει: «Μπορείτε να προσφέρετε αμοιβή σε οποιονδήποτε από τους φίλους, γνωστούς ή συγγενείς της Βιρτζίνια που θα παρουσιαστούν και θα βοηθήσουν να αποδειχθεί ότι οι ισχυρισμοί της είναι ψευδείς.

Ο ισχυρότερος είναι το δείπνο με τον Κλίντον, και η νέα εκδοχή στις Παρθένες Νήσους ότι ο Στίβεν Χόκινγκ συμμετείχε σε όργιο με ανήλικες» όπως αναφέρει η Νew York Post.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφος του Έπσταϊν που βρίσκεται σήμερα στη φυλακή για τον ρόλο της στη διακίνηση σεξουαλικής εκμετάλλευσης, απαντά ότι πρόκειται για «σοβαρά κακή ιδέα». Στα αρχεία περιλαμβάνεται επίσης πληροφορία προς το FBI ότι ο Έπσταϊν και ο Χόκινγκ φέρεται να παρευρέθηκαν σε «λέσχη ομοφυλόφιλων μόνο για άνδρες» το 2011, αν και αυτό δεν έχει αποδειχθεί.

Ο Χόκινγκ επισκέφθηκε το Σεντ Τόμας στις Παρθένες Νήσους στο πλαίσιο συνεδρίου με τίτλο «Η Ενέργεια του Κενού Χώρου που Δεν Είναι Μηδενική», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πεντάστερο ξενοδοχείο Ritz-Carlton στο νησί.

Η ομάδα των επιστημόνων κατέβαλε 1.600 δολάρια τη βραδιά για δωμάτια στο ξενοδοχείο, ωστόσο φαίνεται ότι φιλοξενήθηκαν επίσης προσωπικά από τον Έπσταϊν στο γειτονικό του νησί.

Η επιθυμία του Έπσταϊν να αναπτύξει σχέσεις με επιστήμονες είναι καλά τεκμηριωμένη. Στα αρχεία εμφανίζονται αρκετοί εξέχοντες ακαδημαϊκοί, χωρίς ωστόσο να κατηγορούνται για παρανομία.

Φωτογραφίες: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ