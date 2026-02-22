Η Σάρα Φέργκιουσον εισήχθη σε μία από τις πιο πολυτελείς κλινικές ψυχικής υγείας στον κόσμο, σύμφωνα με τη Daily Mail. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις αποκαλύψεις για τη στενή φιλία της με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, γεγονός που φέρεται να επηρέασε αρνητικά τη δημόσια εικόνα της.

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τόσο η ίδια όσο και ο πρώην σύζυγός της ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο Έπσταϊν, το οποίο κορυφώθηκε με τη σύλληψή του την Πέμπτη. Η αποχώρησή της από τη χώρα προκάλεσε έντονες συζητήσεις σχετικά με το πού βρισκόταν το τελευταίο διάστημα.

Ενώ ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ φωτογραφήθηκε επανειλημμένα στο κτήμα Sandringham, η Φέργκιουσον δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση μετά τη σύντομη παρουσία της στη βάφτιση της εγγονής της Athena, στο St James’s Palace, στις 12 Δεκεμβρίου. Η απουσία της πυροδότησε διεθνείς εικασίες για την τοποθεσία της.

Η Daily Mail αποκάλυψε ότι η Ferguson διέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε γνωστή ελβετική κλινική. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Φέργκιουσον κατέφυγε μυστικά στην παγκοσμίου φήμης Paracelsus Recovery Clinic στη Ζυρίχη, όπου το ημερήσιο κόστος αγγίζει τις 13.000 λίρες.

Πηγή από την Ελβετία ανέφερε στη βρετανική εφημερίδα: «Η Σάρα έφυγε για τη Ζυρίχη λίγο μετά τα Χριστούγεννα και παρέμεινε εκεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Νιώθει πάντα σαν στο σπίτι της στο Paracelsus και γνωρίζει ότι θα λάβει φροντίδα και προσοχή εκεί, καθώς και εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη όταν αισθάνεται πιο ευάλωτη».

Η παραμονή στην Ελβετία και οι επόμενες κινήσεις

Η κλινική, που βρίσκεται δίπλα στη λίμνη, προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης για υπερ-εύπορους πελάτες. Οι φιλοξενούμενοι απολαμβάνουν υπηρεσίες από ομάδα 15 ιατρικών ειδικών, προσωπικό οδηγό και ιδιωτικό σεφ.

Φίλη της Φέργκιουσον στην Ελβετία δήλωσε στη Daily Mail ότι η ίδια – τακτική πελάτισσα της Paracelsus Recovery Clinic – ήταν «συντετριμμένη» από τη δημοσιοποίηση των email. «Η Σάρα έχει χτίσει μια ισχυρή σχέση με το Paracelsus, οπότε ήταν το προφανές μέρος για να απομακρυνθεί από όλα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Μετά την παρατεταμένη παραμονή της στην κλινική, που εκτιμάται ότι διήρκεσε αρκετές εβδομάδες, η Σάρα Φέργκιουσον φέρεται να ταξίδεψε στις Γαλλικές Άλπεις και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η απόφασή της να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την πίεση που προκάλεσαν οι νέες αποκαλύψεις.

Η σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων, γνωστών ως «αρχεία Έπσταϊν», από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκάλυψε την περίπλοκη σχέση της Φέργκιουσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Οι λεπτομέρειες αυτών των εγγράφων έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο το παρελθόν της και τις συνδέσεις της με το πολύκροτο σκάνδαλο.