Συνελήφθη ο λόρδος Πίτερ Μάντελσον έπειτα από αστυνομική έρευνα στα δύο σπίτια του, στο πλαίσιο διερεύνησης για πιθανή παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Ο 72χρονος πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι διέρρευσε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν. Σύμφωνα με τις αρχές, η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει έρευνα σε μία από τις ιδιοκτησίες του νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι αστυνομικοί εθεάθησαν να φτάνουν στο σπίτι του το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο πριν ο πρώην πρέσβης αποχωρήσει με αυτοκίνητο.

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου

«Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος.

Συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Camden τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση.

Αυτό έγινε μετά από εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις στις περιοχές Wiltshire και Camden.»

Δεύτερη σύλληψη για τα αρχεία Έπσταϊν

Η σύλληψη του Πίτερ Μάντελσον σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος κρατήθηκε με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του στο Σάντρινγκχαμ, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, η αστυνομία πραγματοποίησε πολύωρη έρευνα στα σπίτια του πρώην πρίγκιπα – μεταξύ των οποίων και στην πρώην κατοικία του Royal Lodge – που διήρκεσε περίπου έντεκα ώρες.

Οι ειδικοί αναμένεται τώρα να εξετάσουν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν, όπως κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.