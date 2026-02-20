Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προωθήσει νομοθεσία για την απομάκρυνση του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου από τη βασιλική γραμμή διαδοχής.

Η πιθανή αυτή πρωτοβουλία θα προχωρήσει μόνο μετά την ολοκλήρωση της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας που αφορά τον πρώην δούκα.

Οποιαδήποτε αλλαγή στη γραμμή διαδοχής απαιτεί διαβούλευση και συμφωνία με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Κοινοπολιτείας.

Οι φωνές που ζητούν την απομάκρυνση του Άντριου, αδελφού του βασιλιά, από τη γραμμή διαδοχής εντάθηκαν μετά τη χθεσινή του σύλληψη από την Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση.

Ο Άντριου βρίσκεται όγδοος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, μετά τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ και τα τρία του παιδιά, καθώς και τον πρόγκιπα Χάρι και τα δύο δικά του παιδιά.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία.

Τα βασικά σημεία της υπόθεσης

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ζητά από τους αστυνομικούς ασφαλείας του Αντριου να καταθέσουν «τι είδαν ή άκουσαν» κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους δίπλα του. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις που συνδέουν τον πρώην πρίγκιπα με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Παράλληλα, η Αστυνομία της Κοιλάδας; του Τάμεση αναμένεται να συνεχίσει τις έρευνες στην πρώην κατοικία του Άντριου στο Royal Lodge του Γουίνδσορ έως και τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη συλλογή στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Ο πρώην πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από 11 ώρες κράτησης, μετά τη σύλληψή του με την υποψία για παράβαση καθήκοντος δημοσίου λειτουργού. Το BBC έχει παρουσιάσει αναλυτικά τους λόγους της σύλληψης καθώς και την εξέλιξη της ημέρας.

Μετά την απελευθέρωσή του, ο Andrew φωτογραφήθηκε να επιστρέφει στο κτήμα Sandringham, ενώ τελεί υπό διερεύνηση χωρίς περιοριστικούς όρους. Όπως εξηγεί ο νομικός αναλυτής του BBC, αυτό σημαίνει ότι είναι ελεύθερος να μετακινείται όπως επιθυμεί όσο η έρευνα συνεχίζεται.

Η υπόθεση και οι πολιτικές προεκτάσεις

Η σύλληψη, που αποκαλύφθηκε πρώτη από το BBC, έγινε αφού η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση είχε ανακοινώσει πως εξετάζει καταγγελία για ενδεχόμενη κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον πρώην πρίγκιπα προς τον Έπσταϊν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και θεσμική αναστάτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο μεταξύ, η βρετανική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει νομοθετική ρύθμιση για την απομάκρυνση του Andrew από τη γραμμή διαδοχής, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε ιστορικό προηγούμενο για τη μοναρχία.

Ο Αντριου έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν και δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα του BBC για σχόλιο σχετικά με τις συγκεκριμένες κατηγορίες που συνδέονται με τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων αρχείων του Έπσταϊν τον Ιανουάριο.