Οι ανακριτικές Αρχές άφησαν ελεύθερο τον πρίγκιπα Άντριου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, σύμφωνα με πληροφορίες που συνδέουν το όνομά του με το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Η βρετανίδα δικηγόρος Κλόι Τζέι, μιλώντας στο CNN, ανέλυσε την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τον όγκο των πιθανών αποδεικτικών στοιχείων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αρχεία του Έπσταϊν. Σύμφωνα με την ίδια, τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι είναι απίθανο να υπάρξουν απαγγελίες κατηγοριών στο πρώτο στάδιο των ερευνών.

#BREAKING | 🇬🇧 — Andrew Mountbatten-Windsor released from police custody after nearly 12 hours, following arrest on suspicion of misconduct in public office linked to Epstein files. pic.twitter.com/XkzgK9bRXL — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) February 19, 2026

«Είναι πολύ απίθανο να τον κρατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Τζέι, προσθέτοντας ότι «το πιο πιθανό είναι να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, ενώ θα διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες». Όπως εξήγησε, στόχος των αρχών είναι να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα απαγγελθούν τελικά κατηγορίες.

Παρέμεινε υπό κράτηση για δώδεκα ώρες, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία σχετικά με τα επόμενα βήματα. Το κατηγορητήριο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα βαρύ, ενώ η ποινή ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα ισόβια.

Η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα αποτέλεσε ακόμη ένα πλήγμα, ο οποίος το 2019 παραιτήθηκε από όλα τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα εξαιτίας των δεσμών του με τον Έπσταϊν. Τον περασμένο Οκτώβριο του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι και οι τιμές, εν μέσω νέων αποκαλύψεων που αφορούσαν την σχέση που είχει ο Άντριου με τον Έπσταϊμ γεγονός που επιδείνωσε περαιτέρω τη θέση του στο παλάτι.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε δήλωσή τους οι Αρχές, μετά την απελευθέρωση του Άντριου, αναφέρουν:

«Η αστυνομία του Thames Valley είναι σε θέση να δώσει μια ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Την Πέμπτη συλλάβαμε έναν άνδρα 60-70 ετών από το Νόρφολκ με την υποψία της παράβασης καθήκοντος.

Ο συλληφθείς έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος και μένει υπό έρευνα.

Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι οι έρευνές μας στο Νόρφολκ έχουν πλέον ολοκληρωθεί».

Φαίνεται ότι έρευνες της αστυνομίας στο Μπέρκσαϊρ συνεχίζονται. Η αστυνομία του Thames Valley δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις προς το παρόν».

Το χρονικό της «πτώσης» του «αγαπημένου παιδιού της βασίλισσας Ελισάβετ»

Ο νεότερος αδελφός του Βασιλιά Καρόλου, «το αγαπημένο παιδί» της εκλιπούσας Βασίλισσας Ελισάβετ όπως αρέσκεται ο βρετανικός τύπος να τον αποκαλεί, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής εξαιτίας της στενής σχέσης που είχε με το Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Το 2008 ο Έπσταϊν καταδικάζεται στη Φλόριντα των ΗΠΑ για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονταν με νεαρές ανήλικες κοπέλες. Μετά την αποφυλάκιση εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με πρόσωπα υψηλού προφίλ συμπεριλαμβανομένων και του τότε πρίγκιπα ‘Αντριου.

Το 2010 ο τελευταίος τον επισκέπτεται στην Νέα Υόρκη γεγονός που επικρίνεται έντονα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το 2015 η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί δημόσια τον ‘Αντριου ότι από το 2001 όταν ακόμη ήταν ανήλικη, την κακοποίησε σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν).

Το 2019 ο Έπσταϊν συλλαμβάνεται ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση πορνείας. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς πεθαίνει σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Η επίσημη αιτία του θανάτου είναι αυτοκτονία.

Το 2021 η Τζιούφρε καταθέτει αστική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του πρίγκιπα ‘Αντριου.

Τον Ιανουάριου του 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ αφαιρεί τους στρατιωτικούς τίτλους και τα βασιλικά προνόμια από τον ‘Αντριου.

Ένα μήνα αργότερα ‘Αντριου και Τζιούφρε καταλήγουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και έτσι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φτάνει ποτέ στα δικαστήρια.

Τον Απρίλιο του 2025 η Τζιούφρε βάζει τέλος στη ζωή της στη φάρμα που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αυστραλία.