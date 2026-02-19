Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, γνωστός και ως Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, συνελήφθη την Πέμπτη στο Λονδίνο, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, με την κατηγορία της κακής διαχείρισης δημόσιου αξιώματος. Η έρευνα αφορά τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και θεωρείται μια από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις που έχουν αγγίξει τη βρετανική βασιλική οικογένεια στη σύγχρονη ιστορία.

Ο Άντριου, που υπήρξε σύμφωνα με αναφορές το αγαπημένο παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, αντιμετωπίζει έρευνα για τον ρόλο του ως ειδικού εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου φέρεται να είχε διαβιβάσει επίσημα κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν. Ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως και αρνείται κάθε παράνομη πράξη.

Από τον στρατό στη δημόσια ζωή

Γεννημένος το 1960, δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου, ο Άντριου ακολούθησε στρατιωτική καριέρα, υπηρετώντας 22 χρόνια στο Βασιλικό Ναυτικό. Συμμετείχε ως πιλότος ελικοπτέρου στον πόλεμο των Φώκλαντ το 1982 και το 2001 διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος για το διεθνές εμπόριο.

Το 2011 αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον ρόλο του, καθώς πλήθαιναν οι ανησυχίες για τη φιλία του με τον Έπσταϊν, ο οποίος είχε ήδη καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με ανήλικο. Έκτοτε, η υπόθεση επισκίασε τη δημόσια εικόνα του.

Η πτώση ενός βασιλικού μέλους

Μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019, ο Άντριου επιχείρησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε συνέντευξη στο BBC, η οποία όμως προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Λίγο αργότερα ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τα δημόσια καθήκοντά του «επ’ αόριστον».

Το 2021, η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατέθεσε αγωγή εναντίον του σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ισχυριζόμενη ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της όταν ήταν ανήλικη. Ο Άντριου αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά έχασε όλες τις στρατιωτικές του τιμές και ρόλους σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τελικά προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό χωρίς να παραδεχθεί ενοχή, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη δοκιμασία της Τζιούφρε ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.

Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου Γ΄

Μετά τη σύλληψή του, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δήλωσε ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του» και επιδίωξε να αποστασιοποιήσει τη βασιλική οικογένεια από τον αδελφό του. Η αστυνομία του Thames Valley ανακοίνωσε ότι ο άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, συνελήφθη στο Νόρφολκ και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η έρευνα εστιάζει σε πιθανή αποστολή εμπιστευτικών κυβερνητικών εκθέσεων από τον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προς τον Έπσταϊν το 2010. Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Όλιβερ Ράιτ ανέφερε: «Κατανοούμε το μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον και θα ενημερώσουμε το κοινό όταν αυτό είναι εφικτό».

Η συνέχεια της υπόθεσης

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Wood Farm, κατοικία του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ στο κτήμα Sandringham. Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αστυνομικά οχήματα και άνδρες με πολιτικά ρούχα στο σημείο. Ο σχολιαστής Κρεγκ Πρέσκοτ χαρακτήρισε το γεγονός «την πιο θεαματική πτώση μέλους της βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη εποχή».

Ο σχολιαστής Ντάνι Σο δήλωσε στο BBC ότι οι περισσότεροι κρατούμενοι παραμένουν υπό κράτηση για 12 έως 24 ώρες, ενώ η μέγιστη διάρκεια μπορεί να φτάσει τις 96 ώρες με δικαστική έγκριση. Ο Άντριου, σύμφωνα με πληροφορίες, κρατείται σε κελί με βασικές παροχές, χωρίς καμία ειδική μεταχείριση.

Επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Thames Valley ανέφερε: «Στο πλαίσιο της έρευνας, συλλάβαμε έναν άνδρα περίπου 60 ετών στο Νόρφολκ με την υποψία κακής διαχείρισης δημόσιου αξιώματος και πραγματοποιούμε έρευνες σε κατοικίες στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ». Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση, ενώ η αστυνομία δεν αποκάλυψε το όνομά του, σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ επανέλαβε σε δήλωσή του ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, σημειώνοντας: «Η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε με αφοσίωση το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

Ο Έπσταϊν είχε συλληφθεί το 2019 με κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και αυτοκτόνησε στη φυλακή ενώ ανέμενε τη δίκη του.