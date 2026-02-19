«Δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να προβώ σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την προσφορά μας προς όλους εσάς», ανέφερε ο βασιλιάς Κάρολος στην πρώτη του δήλωση μετά τη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου, του μικρότερου αδερφού του.

«Έμαθα με τη βαθύτερη ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και την υποψία για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βασιλιάς στη δήλωσή του.

Ο ίδιος προσθέτει πως «ακολουθεί η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία μέσω της οποίας το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές».

Στη συνέχεια σημειώνει ότι «σε αυτή τη διαδικασία, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ειλικρινή μας υποστήριξη και συνεργασία».

Ο Βασιλιάς τόνισε επίσης: «Να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Καταλήγοντας, επισημαίνει πως «καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω το ζήτημα αυτό» και προσθέτει ότι «εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς».

Νωρίτερα η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Αντριου, αδελφού του Βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως ανέφερε η Daily Telegraph, οι αρχές έφτασαν την Πέμπτη στο σπίτι του Αντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, στην ανατολική Αγγλία. Η άφιξη των αστυνομικών καταγράφηκε στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, όπου εθεάθησαν έξι περιπολικά χωρίς διακριτικά και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική ενδυμασία.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως οκτώ άτομα με πολιτικά ρούχα, τα οποία φαινόταν να είναι αστυνομικοί, εισήλθαν στην περιοχή, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε φορητό υπολογιστή της αστυνομίας. Τα οχήματα στάθμευσαν κοντά στο πρώην σπίτι του πρίγκιπα Φίλιππου, το Wood Farm, όπου ο Andrew έχει απομονωθεί. Λίγο αργότερα, φωτογραφίες κατέγραψαν μια αυτοκινητοπομπή να αποχωρεί από το σημείο.

Ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Thames Valley Police ανέφερε: «Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) συλλάβαμε έναν άνδρα εξήντα ετών από το Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος και πραγματοποιούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ».

Η αστυνομία πρόσθεσε: «Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση αυτή τη στιγμή». «Δεν θα ανακοινώσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφύγετε την παραβίαση της δικαστικής απαγόρευσης».

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Oliver Wright δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, ξεκινήσαμε έρευνα για την καταγγελία περί παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος». Τόνισε επίσης ότι είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η αντικειμενικότητα της έρευνας, καθώς οι αρχές συνεργάζονται με τους εταίρους τους για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος