Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνσδορ φέρεται να είχε «συναινετική σεξουαλική επαφή» με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα emails που περιλαμβάνονται στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναζωπυρώνει τις συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις του πρώην πρίγκιπα με τον καταδικασμένο χρηματοδότη.

Στα emails, ο δημοσιογράφος της New York Times Λάντον Τόμας Τζούνιορ, εμφανίζεται να συμβουλεύει τον Έπσταϊν να αποστασιοποιηθεί από τον τότε Δούκα της Υόρκης, καθώς «είχε συναινετικό σεξ» με τη Βιρτζίνια Ρόμπερτς, όπως ήταν τότε γνωστή η Τζιούφρε. Ο Έπσταϊν δεν διόρθωσε τη διατύπωση ούτε αρνήθηκε τον ισχυρισμό.

Τα μηνύματα, που χρονολογούνται από τον Ιανουάριο του 2015, αποτελούν την πρώτη γραπτή αναφορά που συνδέει τον Άντριου με τη Τζιούφρε. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σε δικαστική κατάθεση στη Φλόριντα, η Τζιούφρε είχε υποστηρίξει ότι είχε εξαναγκαστεί σε σεξουαλικές πράξεις με τον Άντριου από τον Έπσταιν και τη Γκλίσεϊν Μαξγουέλ, όταν ήταν 17 ετών.

Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία Επστάιν

Η αποχαρακτηρισμένη εκδοχή των emails, που περιλαμβάνει το όνομα της Βιρτζίνια Ρόμπερτς, εντοπίστηκε στο νέο πακέτο των τριών εκατομμυρίων εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα αρχεία, ο Έπσταϊν παραδέχθηκε ότι η φήμη του είχε «δεχθεί πλήγμα» μετά τις κατηγορίες της Τζιούφρε, ενώ αρνήθηκε ότι είχε ζητήσει ποτέ «ανήλικα κορίτσια».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι του προσέφεραν μασάζ τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, χωρίς όμως σεξουαλικό χαρακτήρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι κανένα από τα κορίτσια «δεν είχε ποτέ παραπονεθεί». Ο Τόμας Τζούνιορ δεν εργάζεται πλέον για τους New York Times.

Πιθανές ποινικές συνέπειες

Δικηγόροι που ειδικεύονται σε υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων εκτιμούν ότι ο Άντριου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει διώξεις για σειρά αδικημάτων, όπως σεξουαλική εκμετάλλευση ή διακίνηση θυμάτων, εφόσον αποδειχθεί ότι γνώριζε τη φύση των πράξεων. Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι γυναίκες ενδέχεται να είχαν μεταφερθεί στο Παλάτι του Μπάγκιγχαμ με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν, γνωστό ως «Lolita Express».

Ο δικηγόρος Μάρκους Τζόνστον ανέφερε ότι «δεν αποκλείεται ακόμη και ένα βασιλικό παλάτι να χρησιμοποιήθηκε ως οίκος ανοχής», αν και τόνισε πως η απόδειξη ενός τέτοιου ισχυρισμού θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Παράλληλα, τα αρχεία δείχνουν ότι το αεροπλάνο του Επστάιν προσγειώθηκε περίπου 90 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008.

Αντιδράσεις και πολιτικές διαστάσεις

Ο Άντριου έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις προκάλεσαν νέες πιέσεις προς τις αρχές. Η πρώην ντετέκτιβ Ντειμ Μάτζι Ολίβερ ζήτησε να ανακριθεί ο πρώην πρίγκιπας, επισημαίνοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται υπεράνω του νόμου».

Ο Βασιλιάς Κάρολος ο Γ‘ δήλωσε πως είναι έτοιμος να «στηρίξει τις έρευνες της αστυνομίας» για τις κατηγορίες εις βάρος του αδελφού του.

Ο δημοσιογράφος Τζόναθαν Ντίμπλμπι, στενός φίλος του βασιλιά, υποστήριξε ότι ο Κάρολος «θα ήθελε πολύ» να καταθέσει ο Άντριου ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι ο μονάρχης «είναι αποτροπιασμένος» από τις αποκαλύψεις.

Έρευνα για πιθανή διαφθορά

Τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να δείχνουν ότι ο Άντριου, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε διαβιβάσει εμπιστευτικά οικονομικά στοιχεία στον Έπσταϊν. Ο πρώην υπουργός Επιχειρήσεων Σερ Βινς Κέιμπλ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά αυτή «εντελώς απαράδεκτη» και ζήτησε αστυνομική διερεύνηση για πιθανή διαφθορά.

Τέλος, ο Ο Κέιμπλ δήλωσε στο BBC ότι απαιτείται έλεγχος από την αστυνομία ή τον γενικό εισαγγελέα για να διαπιστωθεί «πώς επετράπη να συμβούν αυτά τα γεγονότα». Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ ο Άντριου παραμένει στο επίκεντρο μιας από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις που συνδέουν τη βρετανική μοναρχία με το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Πηγή:Daily Mail