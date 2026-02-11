Στο επίκεντρο μιας νέας και σοβαρής δικαστικής έρευνας βρίσκεται ο Andrew Mountbatten-Windsor, πρώην πρίγκιπας Άντριου, καθώς οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο διάπραξης παραπτώματος κατά την άσκηση των δημόσιων καθηκόντων του.

Η υπόθεση αναζωπυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία φέρεται να δείχνουν ότι ο δούκας κοινοποιούσε αναφορές από επίσημες κρατικές επισκέψεις σε προορισμούς όπως το Βιετνάμ, το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές αρχές εντείνουν τις πιέσεις για κατάθεση σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Andrew εγκατέλειψε την κατοικία του στο Windsor και μετακόμισε στο κτήμα Sandringham, στο Norfolk.

Η επίσημη θέση της Αστυνομίας και ο ρόλος της CPS

Η Αστυνομία της Thames Valley επιβεβαίωσε την Τετάρτη (11/2) ότι η διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης, σε στενή συνεργασία με την Εισαγγελική Αρχή. Ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας, Oliver Wright, τόνισε πως στόχος είναι «να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης ποινικού αδικήματος και εάν απαιτείται η έναρξη πλήρους έρευνας».

Σύμφωνα με τον Wright, η διαδικασία αφορά συγκεκριμένα τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν» και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των νομικών δυσκολιών που παρουσιάζουν οι καταγγελίες για παράπτωμα σε δημόσιο αξίωμα.

«Κατά τη φάση αξιολόγησης εξετάζονται τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν υπόνοιες ποινικού αδικήματος και αν απαιτείται πλήρης έρευνα», πρόσθεσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας πως, παρά την απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οι διαδικασίες προχωρούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Η στάση του Μπάκιγχαμ και οι επόμενες κινήσεις

Παρά τον έντονο θόρυβο γύρω από την υπόθεση, οι αρχές διευκρινίζουν ότι η τελική απόφαση για το αν θα ξεκινήσει πλήρης ποινική διερεύνηση παραμένει σε εκκρεμότητα. Ωστόσο, το κλίμα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ φαίνεται να μεταβάλλεται.

Σύμφωνα με επίσημο εκπρόσωπο, ο Βασιλιάς Κάρολος δήλωσε τη Δευτέρα την πρόθεσή του να διευκολύνει το έργο των αρχών, στηρίζοντας την έρευνα που αφορά τις κατηγορίες εις βάρος του αδελφού του. Η στάση αυτή εκλαμβάνεται ως προσπάθεια του Στέμματος να διατηρήσει θεσμική ουδετερότητα και απόσταση από τις προσωπικές υποθέσεις των μελών της βασιλικής οικογένειας.