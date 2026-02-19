Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Αντριου, αδελφού του Βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως ανέφερε η Daily Telegraph, οι αρχές έφτασαν την Πέμπτη στο σπίτι του Αντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, στην ανατολική Αγγλία. Η άφιξη των αστυνομικών καταγράφηκε στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, όπου εθεάθησαν έξι περιπολικά χωρίς διακριτικά και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική ενδυμασία.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως οκτώ άτομα με πολιτικά ρούχα, τα οποία φαινόταν να είναι αστυνομικοί, εισήλθαν στην περιοχή, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε φορητό υπολογιστή της αστυνομίας. Τα οχήματα στάθμευσαν κοντά στο πρώην σπίτι του πρίγκιπα Φίλιππου, το Wood Farm, όπου ο Andrew έχει απομονωθεί. Λίγο αργότερα, φωτογραφίες κατέγραψαν μια αυτοκινητοπομπή να αποχωρεί από το σημείο.

Ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Thames Valley Police ανέφερε: «Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) συλλάβαμε έναν άνδρα εξήντα ετών από το Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος και πραγματοποιούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ».

Thames Valley Police have opened an investigation into an offence of misconduct in public office. A man in his sixties from Norfolk has been arrested and remains in police custody. As per national guidance we will not name the arrested man. Read more: https://t.co/wehZDx4InV pic.twitter.com/b23l2KeOHG — Thames Valley Police (@ThamesVP) February 19, 2026

Η αστυνομία πρόσθεσε: «Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση αυτή τη στιγμή». «Δεν θα ανακοινώσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφύγετε την παραβίαση της δικαστικής απαγόρευσης».

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Oliver Wright δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, ξεκινήσαμε έρευνα για την καταγγελία περί παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος». Τόνισε επίσης ότι είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η αντικειμενικότητα της έρευνας, καθώς οι αρχές συνεργάζονται με τους εταίρους τους για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος.

Έρευνες και πολιτικές δηλώσεις

Ο Αντριου, που μόλις έγινε 66 χρονών, παραμένει στο Sandringham μετά την απομάκρυνσή του από το Royal Lodge στο Windsor, έπειτα από την υπόθεση Έπσταϊν. Την ίδια στιγμή, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εννέα αστυνομικές δυνάμεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν έρευνες για κατηγορίες σχετικές με εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Αντριου δεν έχει ακόμη καταθέσει στις αρχές, που ερευνούν ισχυρισμούς για σεξουαλική εκμετάλλευση και κατάχρηση εξουσίας. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να συνεργαστεί πλήρως με την αστυνομία.

Πηγές αναφέρουν ότι ο δεύτερος γιος της βασίλισσας ενδέχεται να μετέφερε ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπσταϊν κατά τη θητεία του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες ότι είχε επιτρέψει την είσοδο γυναίκας στο Buckingham Palace, η οποία φέρεται να είχε μεταφερθεί στη Βρετανία με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν.

Ο Αντριου αρνείται όλες τις κατηγορίες. Νωρίς το πρωί, αρκετά οχήματα εθεάθησαν να φτάνουν στο αγρόκτημα όπου διαμένει. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από τις αρχές.

Πολυεπίπεδες έρευνες για τον Έπσταϊν

Πολλές αστυνομικές υπηρεσίες, ανάμεσά τους η Metropolitan Police, διεξάγουν προκαταρκτικές έρευνες για τις καταγγελίες που σχετίζονται με τους πρώην σωματοφύλακες του Αντριου. Σε ανακοίνωσή της, η Met ανέφερε πως δεν έχει εντοπιστεί ακόμη παρανομία, ωστόσο έχουν ξεκινήσει «αρχικές έρευνες» για να διαπιστωθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών.

Ο πρώην πρίγκιπας έχει αποσυρθεί στο απομονωμένο Wood Farm, στις παρυφές του Sandringham, όπου φέρεται να μετακόμισε στις αρχές του μήνα. Το σπίτι, όπου πέρασε τα τελευταία του χρόνια ο Δούκας του Εδιμβούργου, βρίσκεται σε ιδιωτικό δρόμο μήκους 300 μέτρων και δεν είναι ορατό από το κοινό.

Ο Αντριου συνοδεύεται από δύο αστυνομικούς της προσωπικής του φρουράς. Στα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν εμφανίζεται σε φωτογραφίες, ενώ αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με ηλεκτρονικά μηνύματα που φέρονται να δείχνουν ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον χρηματιστή.