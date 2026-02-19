Σε μια κίνηση που σφραγίζει το τέλος της εποχής της «ασυλίας» για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, συντάσσονται πλήρως με την απόφαση του Βασιλιά Καρόλου να επιτρέψει την πλήρη διερεύνηση των κατηγοριών εις βάρος του αδελφού του, Άντριου.

Το χρονικό της σύλληψης

Η είδηση έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στο Λονδίνο, καθώς η αστυνομία της Thames Valley προχώρησε στη σύλληψη του Αντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ ακριβώς την ημέρα των 66ων γενεθλίων του. Η κατηγορία αφορά παράβαση καθήκοντος δημόσιου λειτουργού, μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τα πρόσφατα αρχεία που ήρθαν στο φως από την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η στρατηγική του «Ενωμένου Μετώπου»

Το Παλάτι του Κένσινγκτον ξεκαθάρισε τη θέση του Γουίλιαμ και της Κέιτ, υπογραμμίζοντας δύο βασικά σημεία.

Το ένα είναι πλήρης στήριξη στον Βασιλιά, με το ζευγάρι να επικροτεί τη γραπτή δήλωση του Καρόλου ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Και το δεύτερο σημείο είναι η εστίαση στα θύματα, καθώς ο εκπρόσωπός τους προέβη σε μια σπάνια και ηχηρή τοποθέτηση δηλώνοντας πως οι σκέψεις τους είναι στα θύματα, απομακρύνοντας το ενδιαφέρον από την «οικογενειακή τραγωδία» και στρέφοντάς το στην απόδοση δικαιοσύνης.

Η «γραμμή» του Βασιλιά Καρόλου

Ο 77χρονος Μονάρχης, με την ιδιότητα του “Charles R.”, εξέδωσε μια δήλωση που πολλοί αναλυτές χαρακτηρίζουν ως το «πιστοποιητικό θανάτου» της δημόσιας ζωής του Άντριου.

«Η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς. Η αστυνομία έχει την πλήρη και ειλικρινή υποστήριξη και συνεργασία μας.»

