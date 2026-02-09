Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, φαίνεται να είχε μοιραστεί επίσημα βρετανικά εμπορικά έγγραφα με τον Τζέφρι Έπστιν το 2010, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είδαν το φως της δημοσιότητας. Τα email υποδηλώνουν ότι ο Άντριου, ενεργώντας ως κυβερνητικός απεσταλμένος, διέθεσε πληροφορίες στον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Ο 65χρονος πρώην πρίγκιπας βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο έντονου ελέγχου λόγω της φιλίας του με τον Έπστιν — μια σχέση που του κόστισε τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους τίτλους και την κατοικία του. Ο Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι προέβη σε οποιαδήποτε επιλήψιμη πράξη και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια μετά τη νέα δημοσιοποίηση φακέλων της υπόθεσης Έπστιν.

Στην τελευταία παρτίδα εγγράφων που δημοσιοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, email δείχνουν ότι ο Άντριου προώθησε στον Έπστιν εκθέσεις για το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλες χώρες. Τα έγγραφα αυτά συνδέονταν με επίσημο ταξίδι που πραγματοποιούσε εκείνη την περίοδο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Ρόιτερς σχετικά με το αν θα ξεκινήσει έρευνα για τη διαρροή των πληροφοριών αυτών. Σύμφωνα με τους κανόνες, οι εμπορικοί απεσταλμένοι δεν επιτρέπεται να μοιράζονται ευαίσθητα ή εμπιστευτικά εμπορικά έγγραφα.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις στη βρετανική πολιτική σκηνή

Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών από τους φακέλους Έπστιν έχουν προκαλέσει πολιτικό σεισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, βυθίζοντας τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη μεγαλύτερη κρίση της πρωθυπουργίας του. Αφορμή στάθηκε ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον, γνωστού του Έπστιν, ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως και στην περίπτωση του Άντριου, φαίνεται πως και ο Μάντελσον είχε μοιραστεί ευαίσθητους κυβερνητικούς φακέλους με τον Έπστιν την περίοδο 2009–2010. Η αστυνομία διερευνά ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Νέες έρευνες γύρω από τον Άντριου

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζει νέο ισχυρισμό εις βάρος του Άντριου. Η υπόθεση αφορά γυναίκα που οδηγήθηκε σε διεύθυνση στο Ουίνδσορ, υπό το φως των πρόσφατων φακέλων Έπστιν.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από όλα τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά του το 2019. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο βασιλιάς Κάρολος του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, ενώ ο Άντριου μετακόμισε από τη βασιλική έπαυλή του μόλις την περασμένη εβδομάδα.