Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφός του βασιλιά Καρόλου, εγκατέλειψε την κατοικία του στο Ουίνδσορ, σύμφωνα με πηγή του παλατιού. Η αποχώρησή του έρχεται μετά τις νέες αποκαλύψεις για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Ο 65χρονος Άντριου, που έχει πλέον απολέσει τον τίτλο του πρίγκιπα, φέρεται να ήλπιζε να παραμείνει περισσότερο στο Royal Lodge, την κατοικία του στο Ουίνδσορ επί δεκαετίες. Ωστόσο, όπως αναφέρει η εφημερίδα Sun, έφυγε διακριτικά το βράδυ της Δευτέρας και μεταφέρθηκε στο Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ, ιδιοκτησία του βασιλιά Καρόλου.

Βασιλική πηγή επιβεβαίωσε ότι ο Άντριου διαμένει πλέον εκεί, προσθέτοντας πως ενδέχεται να επισκέπτεται σποραδικά το Ουίνδσορ τις επόμενες εβδομάδες, έως ότου ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος.

“Μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Έπστιν, τού έγινε σαφές ότι ήρθε η ώρα για να φύγει”, ανέφερε φίλος του στην Sun. Άλλη πηγή σημείωσε πως “ήταν τόσο εξευτελιστικό για εκείνον το ότι έφυγε ώστε επέλεξε να το κάνει μέσα στο σκοτάδι”.

Οι αποφάσεις του βασιλιά Καρόλου

Τον Οκτώβριο, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους από τον Άντριου και ανακοίνωσε ότι θα τον απομακρύνει από το Ουίνδσορ, έπειτα από τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών για τη σχέση του με τον Έπστιν. Ο μονάρχης έχει δηλώσει επίσης ότι στηρίζει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Νέα στοιχεία από τις ΗΠΑ

Την Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε νέα έγγραφα σχετικά με τον Έπστιν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται emails που δείχνουν ότι ο Άντριου διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον χρηματιστή για περισσότερα από δύο χρόνια μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων.

Ο Άντριου αρνείται κάθε εμπλοκή του και έχει επανειλημμένα διαψεύσει ότι είχε επαφές με τον Έπστιν μετά το 2008, εκτός από μία επίσκεψη το 2010 στη Νέα Υόρκη, «για να διακόψουν τις σχέσεις τους».