Ο Τζέφρι Επστιν, ένας χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος, κατάφερε να στήσει το πιο εκτεταµένο και πολυτελές κύκλωµα µαστροπείας και σεξουαλικής εκµετάλλευσης γυναικών και ανήλικων κοριτσιών στη σύγχρονη ιστορία. Η αποκάλυψή του απέδειξε ότι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, µέλη της αµερικανικής και της παγκόσµιας πολιτικής και επιχειρηµατικής ελίτ δεν δίστασαν να βουτήξουν το χέρι στο βάζο µε το «µέλι» που άνοιγε µπροστά τους ο Επστιν και το δεξί του χέρι, η Γκίσλεϊν Μάξγουελ, θεωρώντας προφανώς ότι είναι πέραν κάθε υποψίας και άτρωτοι από τους νόµους που οι ίδιοι έφτιαχναν.

Τελικώς, αποδείχθηκε πως κάπου έκαναν το µοιραίο λάθος – αν και οι πάντες «υποψιάζονται» πως όσα έχουν αποκαλυφθεί και θα αποκαλυφθούν δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου και ότι η πόρτα που οδηγεί στον πραγµατικό βούρκο δεν θα ανοίξει ποτέ διάπλατα. Κάποιοι, ωστόσο, γνωρίζουν…

ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2025 Το Κογκρέσο εγκρίνει τον νόµο για τη διαφάνεια και αρχίζει η σταδιακή δηµοσιοποίηση των φακέλων µε τις λίστες Επστιν.

ΓΚΙΣΛΕΪΝ ΜΑΞΓΟΥΕΛ Ο ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ

Οι «αυτοκτονίες» τόσο του συντρόφου και συνεταίρου της όσο και της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τόλµησε να σπάσει την οµερτά, είναι κάτι που ασφαλώς κάνει την Γκίσλεϊν Μάξγουελ να µην αισθάνεται πολύ άνετα και ιδιαιτέρως ασφαλής στο κελί στο οποίο βρίσκεται από το 2021. Είναι φανερό, βεβαίως, ότι στα χέρια της έχει ονοµατεπώνυµα και στοιχεία που µπορούν να προκαλέσουν πολύ κακό σε όσους θελήσουν να τη βγάλουν από τη µέση, τα οποία κάποιες διαρροές αναφέρουν πως έχει ασφαλίσει µε τρόπο που καθιστά πολύ δύσκολο σε αυτούς να τα ξεφορτωθούν. Η µοίρα της, ωστόσο, δεν έχει ακόµη κριθεί.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΕΠΣΤΙΝ

Με βάση τις περίπου 7 εκατ. σελίδες που έχουν αναλυθεί µέχρι στιγµής) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΙΤ αριθµός αναφορών (αριθµός εγγράφων) 302 (16 έγγραφα) Μπιλ Κλίντον Πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ 235 (14) Ντόναλντ Τραµπ Πρόεδρος των ΗΠΑ και δισεκατοµµυριούχος 53 (9) Μπιλ Γκέιτς Φιλάνθρωπος και συνιδρυτής της Microsoft 38 (3) Ιλον Μασκ ∆ισεκατοµµυριούχος, ιδρυτής της Tesla και της Space X 21 (2) Στιβ Μπάνον Πρώην σύµβουλος του προέδρου Τραµπ 19 (3) Χάρβεϊ Γουάινστιν Πρώην κινηµατογραφικός παραγωγός (σήµερα στη φυλακή) 18 (3) Σεργκέι Μπριν ∆ισεκατοµµυριούχος, συνιδρυτής της Google 14 (3) Ρίτσαρντ Μπράνσον ∆ισεκατοµµυριούχος, ιδρυτής της Virgin Group 10 (1) Χάουαρντ Λούτνικ Υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ 10 (1) (*) Η συµπερίληψη στις λίστες δεν συνεπάγεται αυτοµάτως ενοχή ή εγκληµατική δραστηριότητα. Oι νέες αποκαλύψεις είναι πιθανό να προσθέσουν και άλλα ονόµατα στον παραπάνω κατάλογο.