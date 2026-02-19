Ο ‘Αντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, πρώην πρίγκιπας ‘Αντριου, αδερφός του Βασιλιά Καρόλου σήμερα το πρωί συνελήφθη ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση».

Σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορείται ότι από το 2001 ως το 2011 όπου ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία καθώς οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ο Βασιλιάς Κάρολος που εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συνδράμει στις έρευνες τις αστυνομίας, με σημερινή του ανακοίνωση εκφράζει την «βαθιά του ανησυχία», σημειώνει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη τονίζοντας παράλληλα πως «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Βρετανός μονάρχης επισημαίνει επίσης ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι αναμένει η διαδικασία να διεξαχθεί «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Υπογραμμίζει δε ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία άλλη δήλωση επι του θέματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η σύλληψη του ‘Αντριου που σήμερα γιορτάζει τα 66α γενέθλια του έγινε νωρίς το πρωί. Στις 8 τοπική ώρα περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικούς με πολιτική περιβολή εθεάθησαν στη Φάρμα Γούντ του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, ζητώντας από τον αδερφό του βασιλιά να τους ακολουθήσει στο τμήμα.

Ο ‘Αντριου είχε μετακομίσει στο Σάντριγχαμ στις αρχές του μήνα μετά τον «ταπεινωτικό εξοστρακισμό» του, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, από το κάστρο του Ουίνδσορ εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης που δεχόταν η βασιλική οικογένεια για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις της σχέσης του ‘Αντριου με τον Έπστιν.

Με ανακοίνωση της η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας, συνέλαβε έναν άνδρα γύρω στα 60 στο Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος, πραγματοποιώντας παράλληλες έρευνες και σε άλλες διευθύνσεις. Διευκρινίζει πως «δεν θα ανακοινώσει το όνομα του συλληφθέντος, καθώς αυτό ορίζει η βρετανική νομοθεσία για την σύλληψη υπόπτων σε πρώιμο στάδιο ενώ ζητάει από τα μέσα ενημέρωσης να λάβουν υπόψη ότι « η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη», και συνεπώς, όπως τονίζει, θα «πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση» .

Νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξη του στο BBC ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι:«κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν αργά το απόγευμα κατέθεσε μια πεντασέλιδη επιστολή στις βρετανικές αρχές με νέα στοιχεία και πρόσθετες πληροφορίες από τα αρχεία του Έπσαϊνν, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε.

Υπο κράτη παραμένει ο Άντριου

Ο Άντριου, αδελφός του Βασιλιά Καρόλου, παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιηθεί το σημείο όπου μεταφέρθηκε.

Αστυνομικοί ρεπόρτερ που μίλησαν στο BBC ανέφεραν ότι ο πρώην πρίγκιπας μπορεί να κρατηθεί έως και 96 ώρες. Για να συμβεί αυτό, απαιτούνται διαδοχικές παρατάσεις από την αστυνομία και τη δικαιοσύνη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ύποπτοι κρατούνται από 12 έως 24 ώρες, προτού τους απαγγελθούν κατηγορίες ή αφεθούν ελεύθεροι για να συνεχιστούν οι έρευνες.

Οι κρατούμενοι τοποθετούνται σε κελί με «ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα», όπου περιμένουν την ανάκριση. Αστυνομικές πηγές τόνισαν πως «δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση γι’ αυτόν».

Τα έγγραφα που φέρεται να αποκαλύπτουν κρίσιμες λεπτομέρειες

Ο Άντριου διετέλεσε εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου την περίοδο 2001-2011. Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου ταξίδεψε διεθνώς, αποκτώντας προνομιακή πρόσβαση σε υψηλόβαθμες κυβερνητικές και επιχειρηματικές επαφές σε όλο τον κόσμο.

Το 2010, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία, φέρεται να διαβίβασε κυβερνητικές αναφορές από επισκέψεις στο Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και την Κίνα στον Έπσταϊν.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνουν ότι στις 7 Οκτωβρίου 2010 ο Άντριου φαίνεται να έστειλε στον Έπσταϊν λεπτομέρειες για τα επερχόμενα επίσημα ταξίδιά του ως εμπορικός απεσταλμένος στη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, τη Σενζέν και το Χονγκ Κονγκ, συνοδευόμενος από επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού, στις 30 Νοεμβρίου, φαίνεται να διαβίβασε στον Έπσταϊν επίσημες αναφορές που είχε μόλις λάβει από τον τότε ειδικό βοηθό του, Αμίτ Πατέλ.

Τα ίδια έγγραφα υποδηλώνουν ότι ο Άντριου ενημέρωσε τον Έπσταϊν και για επενδυτικές ευκαιρίες σε χρυσό και ουράνιο στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με την επίσημη οδηγία, οι εμπορικοί απεσταλμένοι οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικότητα σχετικά με ευαίσθητες εμπορικές ή πολιτικές πληροφορίες που απορρέουν από τις αποστολές τους.

Οι αναφορές στα αρχεία του Έπσταϊν δεν αποτελούν απόδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς. Ο Άντριου έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε αδικοπραγία στις σχέσεις του με τον Έπσταϊν και έχει απορρίψει κάθε υπόνοια ότι εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για προσωπικό όφελος.

Η έννοια της κατηγορίας για κατάχρηση εξουσίας

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο BBC, η κατηγορία για κατάχρηση εξουσίας θεωρείται σύνθετο αδίκημα. Πρόκειται ουσιαστικά για ισχυρισμό ότι ένα άτομο που υπηρετούσε το βρετανικό κράτος ενήργησε εσκεμμένα με τρόπο που γνώριζε πως ήταν λανθασμένος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η αστυνομία εξετάζει τέσσερις βασικούς παράγοντες προτού οι εισαγγελείς αποφασίσουν αν θα ασκηθούν διώξεις.

Πρώτον, πρέπει να διαπιστωθεί εάν το πρόσωπο υπό έρευνα ήταν κρατικός αξιωματούχος και αν η υπόθεση σχετίζεται με τα καθήκοντά του.

Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, οι ερευνητές αναζητούν στοιχεία που να δείχνουν αν ο ύποπτος ενήργησε ηθελημένα, παραλείποντας ή καταχρώμενος τα καθήκοντά του. Ο ορισμός αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο νομικής αντιπαράθεσης εδώ και καιρό.

Το επόμενο στάδιο αφορά το κατά πόσο η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως κατάχρηση εξουσίας, ενώ στη συνέχεια εξετάζεται αν υπήρξε εύλογη δικαιολογία ή αιτιολόγηση για την ενέργεια. Καθοριστικό σημείο αποτελεί η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας: κάθε ύποπτος θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου και έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Το χρονικό της «πτώσης» του «αγαπημένου παιδιού της βασίλισσας Ελισάβετ»

Ο νεότερος αδελφός του Βασιλιά Καρόλου, «το αγαπημένο παιδί» της εκλιπούσας Βασίλισσας Ελισάβετ όπως αρέσκεται ο βρετανικός τύπος να τον αποκαλεί, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής εξαιτίας της στενής σχέσης που είχε με το Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Το 2008 ο Έπσταϊν καταδικάζεται στη Φλόριντα των ΗΠΑ για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονταν με νεαρές ανήλικες κοπέλες. Μετά την αποφυλάκιση εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με πρόσωπα υψηλού προφίλ συμπεριλαμβανομένων και του τότε πρίγκιπα ‘Αντριου.

Το 2010 ο τελευταίος τον επισκέπτεται στην Νέα Υόρκη γεγονός που επικρίνεται έντονα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το 2015 η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί δημόσια τον ‘Αντριου ότι από το 2001 όταν ακόμη ήταν ανήλικη, την κακοποίησε σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, και στο ιδιωτικό νησί του Έπστιν).

Το 2019 ο Έπστιν συλλαμβάνεται ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση πορνείας. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς πεθάνει σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Η επίσημη αιτία του θανάτου είναι αυτοκτονία.

Το 2021 η Τζιούφρε καταθέτει αστική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του πρίγκιπα ‘Αντριου.

Τον Ιανουάριου του 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ αφαιρεί τους στρατιωτικούς τίτλους και τα βασιλικά προνόμια από τον ‘Αντριου.

Ένα μήνα αργότερα ‘Αντριου και Τζιούφρε καταλήγουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και έτσι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φτάνει ποτέ στα δικαστήρια.

Τον Απρίλιο του 2025 η Τζιούφρε βάζει τέλος στη ζωή της στη φάρμα που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αυστραλία.

