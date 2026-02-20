Ο αδελφός του Βασιλιά Καρόλου, Άντριου, ο γιος στον οποίο είχε αδυναμία η βασίλισσα Ελισσάβετ, παρέμεινε 12 ώρες στα χέρια της Αστυνομίας, συνελήφθη, ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με άγνωστη εγγύηση.

Το προφίλ του έκπτωτου Πρίγκιπα Αντριου

Στις 19 Φεβρουαρίου του 1960, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ αποκτά το τρίτο της παιδί. Ένα αγόρι, τον Άντριου, που θα γινόταν ο πιο αγαπημένος από όλα τα παιδιά της. Το Λονδίνο σε ααυτό το χαρμόσηνο γεγονός σημαιοστολίζεται και γιορτάζει.

Ο Άντριου είναι πάνω από 10 χρόνια νεότερος από τα μεγαλύτερα αδέλφια του, την Άννα και τον Κάρολο, γίνεται αμέσως το μωρό όλου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας.

«Κάποτε τον θεωρούσαν τον αγαπημένο γιο της μητέρας του. Μεγάλωσε ως δεύτερος στη σειρά διαδοχής του Θρόνου. Τώρα έχει εξευτελιστεί, δεν είναι πλέον πρίγκιπας», μετέδωσε το ITV News.

Ως πρίγκιπας, δεύτερος στη σειρά της διαδοχής του Βρετανικού Θρόνου, μετά τον αδελφό του Κάρολο, κατατάσσεται στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό. Η καριέρα του υπήρξε λαμπρή.

Παρασημοφορήθηκε για ανδρεία στον πόλεμο των Νησιών Φόκλαντς, ανάμεσα στην Αργεντινή και την Βρετανία το 1982.

Η ζωή του

Τα πάρτι στα κλαμπς του Λονδίνου ήταν θρυλικά τη δεκαετία του ‘80 και ο Άντριου ήτα σχεδόν σε όλα.

«Έζησε σαν playboy τα χρόνια που ακολούθησαν, ήταν συχνά στα πρωτοσέλιδα», αναφέρει το Channel 4 News.

Με την Φέργκι (Σάρα Φέργκιουσον) απέκτησαν δύο κόρες, τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, αλλά ο γάμος δεν κράτησε πολύ. Χώρισαν το 1992, την ίδια χρονιά με τον Κάρολο και την Νταϊάνα, το «annus Horibilis», το τρομερό έτος όπως συνήθιζε να λέει η βασίλισσα Ελισάβετ.

Εκείνη περίπου την εποχή γνωρίστηκε με τον Τζέφρι Έπσταϊν, που κινούνταν στο διεθνές τζετ σετ. Η πτώση του πρίγκιπα είχε ήδη ξεκινήσει.

«Το 2011 αποκαλύφθηκε ότι ήταν φίλοι με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί τρία χρόνια νωρίτερα για προώθηση ανήλικης στην πορνεία. Η δημοσίευση της φωτογραφίας με το χέρι του Άντριου γύρω από τη μέση της Βιρτζίνια Τζουφρέ, που τότε ήταν 17 χρόνων, ήταν το πρώτο σκαλοπάτι προς την πτώση του».

Μπλεγμένος βαθιά στο κύκλωμα διεθνούς πορνείας και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων του Έπστιν, ο Άντριου αποδεικνύεται πως είχε κι άλλες σκοτεινές και περίεργες πλευρές, όπως το πάθος του, κυριολεκτικά η εμμονή του, με τα λούτρινα αρκουδάκια.

«Σύμφωνα με μία υπηρέτρια, ο πρίγκιπας επέμενε τα 72 λούτρινα παιχνίδια να είναι τοποθετημένα στο κρεβάτι, με σειρά από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, και να είναι τακτοποιημένα πριν ξαπλώσει στο κρεβάτι».

Αν και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, ο πρώην έκπωτος πρίγκιπας των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια, μόνο για την κατηγορία της διαφθοράς.

«Σεισμός» στο Παλάτι

«Μία βασιλική οικογένεια συνηθισμένη στις κρίσεις, σήμερα βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά. Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου θεωρείται ύποπτος από την Αστυνομία, δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αλλά τελεί υπό έρευνα για διαφθορά, προδοσία, που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη», μετέδωσε το 7 News.

Τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν την παραμικρή λεπτομέρεια της σοκαριστικής σύλληψης ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας. Δεν έγινε καμία προσπάθεια από τις αστυνομικές Αρχές να τηρηθεί κάποια διακριτικότητα.

Οι έρευνες για τον ρόλο του Άντριου στο διαβόητο κύκλωμα παιδεραστίας, σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανήλικων του Τζέφρι Έπστιν συνεχίζονται. Το Μπάκιγχαμ ανησχυεί για το που θα καταλήξουν οι έρευνες.

«Για το Παλάτι του Μπάκιγχαμ οι εικόνες οικογενειακής ενότητας είναι πλέον μία μακρινή ανάμνηση. Το Παλάτι ανακοίνωσε έτοιμο να βοηθήσει την Αστυνομία ενώ συνεχίζονται οι έρευνες εναντίον του άντρα αυτού που κάποτε ήταν δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου».

Τα σκάνδαλα του Άντριου έχουν ήδη και θα συνεχίσουν να καθορίζουν τη βασιλεία του Καρόλου, λένε πολιτικοί αναλυτές. Παρότι του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι και τα βασιλικά προνόμια, ο Άντριου, βάσει της παράδοσης αιώνων, εξακολουθεί να είναι αυτήν την στιγμή όγδοος στη διαδοχή του Θρόνου, έναν θρόνο που απειλεί να γκρεμίσει.

Υπενθυμίζεται ότι: «Το τελευταίο μέλος της βασιλικής οικογένειας που είχε συλληφθεί ήταν ο Βασιλιάς Κάρολος ο Α’. Είχε φυλακιστεί στο κάστρο του το 1647. Αργότερα, τον αποκεφάλισαν».