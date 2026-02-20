Η βρετανική αστυνομία συνεχίζει και σήμερα τις έρευνες στην έπαυλη του μικρότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου, του Αντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ.

Η φωτογραφία ενός ανθρώπου σε σύγχυση που μεταφέρεται στο πίσω κάθισμα αστυνομικού Range Rover μετά την απελευθέρωσή του κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στη Βρετανία και διεθνώς.

Ο Αντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη χθες, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, με την υποψία παράβασης καθήκοντος. Η υπόθεση αφορά ενδεχόμενη αποστολή εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων στον Τζέφρι Επστιν, την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος.

Ο εκπεσών πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της ίδιας ημέρας, ύστερα από δεκάωρη κράτηση, χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, αλλά παραμένει υπό έρευνα.

Η φωτογραφία του Reuters, που κάνει τον γύρο του κόσμου, απεικονίζει τον άνδρα που υπήρξε κάποτε απαστράπτων αξιωματικός του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και αγαπημένο παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ. Οι εφημερίδες τη συνοδεύουν με τον μονολεκτικό τίτλο «Πτώση».

Πρωτοφανές γεγονός για τη βρετανική μοναρχία

Η σύλληψη ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας, όγδοου στη γραμμή διαδοχής, θεωρείται πρωτοφανής στη σύγχρονη ιστορία. Το τελευταίο μέλος της βασιλικής οικογένειας που είχε συλληφθεί ήταν ο Κάρολος Α’, ο οποίος αποκεφαλίστηκε το 1649 μετά την καταδίκη του για εσχάτη προδοσία.

Ο βασιλιάς Κάρολος, που είχε αφαιρέσει από τον αδελφό του τον βασιλικό τίτλο και τον είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει την κατοικία του στο Γουίνδσορ, πληροφορήθηκε τη σύλληψη «με βαθύτατη ανησυχία». Δήλωσε ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της».

Οι αντιδράσεις του βρετανικού Τύπου

Η φράση του βασιλιά «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της» έγινε πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας The Guardian, συνοδευόμενη από τη γνωστή φωτογραφία. Οι Times επέλεξαν τον λιτό τίτλο «Η σύλληψη του Αντριου».

Η Sun, με ειρωνικό ύφος, τιτλοφορεί «Τώρα ιδρώνει», υπενθυμίζοντας τη διαβόητη συνέντευξη του τότε πρίγκιπα στο BBC, όπου είχε ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να ιδρώσει λόγω ασθένειας. Η Daily Express προτάσσει ξανά τη φράση «Η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της».

Η Star γράφει «Ταξί για τον Αντι», ενώ η i paper επιλέγει τον τίτλο «Βασιλιάς: ο αδελφός μου πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη». Η Daily Mail δημοσιεύει τη φωτογραφία με τον μονολεκτικό τίτλο «Πτώση» και σχολιάζει: «Δείχνοντας καταβεβλημένος, ντροπιασμένος και ταραγμένος, ο Αντριου απελευθερώνεται από την αστυνομική κράτηση 11 ώρες αφού η σύλληψή του βύθισε τη σύγχρονη μοναρχία στον σοβαρότερο κίνδυνο».

Παγκόσμιο ενδιαφέρον για την υπόθεση

Παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου ανήμερα των 66ων γενεθλίων του. Ο Άντριου κρατήθηκε για 12 ώρες ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση», καθώς φέρεται να είχε μεταβιβάσει απόρρητα έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του καταγράφηκε κατά την αποχώρησή του από το αστυνομικό τμήμα, όπου οι κάμερες τον έδειξαν εμφανώς σοκαρισμένο μέσα στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε. Οι σχέσεις του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι του παραχωρούσε εμπιστευτικά έγγραφα.

Ο πρίγκιπας Άντριου, όγδοος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε παράνομη πράξη που σχετίζεται με τον Έπσταϊν. Η σύλληψή του, ωστόσο, σηματοδοτεί την πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που μέλος της βασιλικής οικογένειας τίθεται υπό κράτηση.

Η στιγμή της σύλληψης

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 8 το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου στο κτήμα Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ. Περιπολικά με συμβατικές πινακίδες και οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή ζήτησαν από τον Άντριου να τους ακολουθήσει στο τμήμα. Ο πρίγκιπας είχε εγκατασταθεί εκεί μετά τον «ταπεινωτικό εξοστρακισμό» του από το κάστρο του Γουίνδσορ, όπως ανέφεραν τα βρετανικά μέσα.

Η απελευθέρωση και οι κατηγορίες

Δώδεκα ώρες μετά τη σύλληψή του, ο πρίγκιπας Άντριου αφέθηκε ελεύθερος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν εάν την περίοδο 2001-2011, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο, είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν. Ο ίδιος εμφανίστηκε «ζαλισμένος και σοκαρισμένος» κατά την επιστροφή του στην κατοικία του.

Μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί επίσημα κατηγορία, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά κάθε εμπλοκή.

Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου

Σε δήλωσή του λίγες ώρες μετά τη σύλληψη, ο βασιλιάς εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του για την υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως η βασιλική οικογένεια θα συνεχίσει να εκπληρώνει το καθήκον της. «Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Άντριου, γνωστός ως «αγαπημένος γιος» της βασίλισσας Ελισάβετ, έχει αντιμετωπίσει έντονη κριτική για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν. Οι κατηγορίες για «παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα» προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στα οποία περιλαμβάνονται ανταλλαγές email μεταξύ των δύο ανδρών.

Τα έγγραφα φέρονται να δείχνουν ότι ο Άντριου προωθούσε αναφορές και εμπιστευτικά σημειώματα στον Έπσταϊν, ενώ το 2015 η Βιρτζίνια Τζιούφρε τον κατηγόρησε δημοσίως για σεξουαλική κακοποίηση. Το 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ του αφαίρεσε τους στρατιωτικούς τίτλους και τα βασιλικά προνόμια, ενώ η υπόθεση έκλεισε εξωδικαστικά.

Οι νέες αποκαλύψεις

Πρόσφατα, νέα σοκαριστική κατηγορία ήρθε στο φως, σύμφωνα με την οποία ο Άντριου φέρεται να ήταν παρών σε βασανιστήρια ανηλίκου από τη Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Έπσταϊν. Η πληροφορία προήλθε από ανώνυμη πηγή και περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Άντριου, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

Τα αρχεία Έπσταϊν και η συνέχιση της έρευνας

Η αστυνομία του Thames Valley συνέλαβε τον Άντριου ως «άνδρα στα εξήντα από το Norfolk», μόλις 20 ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση τριών εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Τα αρχεία περιλαμβάνουν αλληλογραφία, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και προσωπικές επικοινωνίες, οι οποίες έχουν ήδη οδηγήσει σε νέα φάση ερευνών.

Παρότι παραμένει ασαφές τι ακριβώς οδήγησε στη σύλληψή του, οι ανακριτικές αρχές θεωρούν ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνο την αρχή μιας εκτεταμένης έρευνας για πιθανή παράνομη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.