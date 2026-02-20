Παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου ανήμερα των 66ων γενεθλίων του. Ο Άντριου κρατήθηκε για 12 ώρες ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση», καθώς φέρεται να είχε μεταβιβάσει απόρρητα έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του καταγράφηκε κατά την αποχώρησή του από το αστυνομικό τμήμα, όπου οι κάμερες τον έδειξαν εμφανώς σοκαρισμένο μέσα στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε. Οι σχέσεις του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι του παραχωρούσε εμπιστευτικά έγγραφα.

Ο πρίγκιπας Άντριου, όγδοος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε παράνομη πράξη που σχετίζεται με τον Έπσταϊν. Η σύλληψή του, ωστόσο, σηματοδοτεί την πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που μέλος της βασιλικής οικογένειας τίθεται υπό κράτηση.

Η στιγμή της σύλληψης

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 8 το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου στο κτήμα Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ. Περιπολικά με συμβατικές πινακίδες και οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή ζήτησαν από τον Άντριου να τους ακολουθήσει στο τμήμα. Ο πρίγκιπας είχε εγκατασταθεί εκεί μετά τον «ταπεινωτικό εξοστρακισμό» του από το κάστρο του Γουίνδσορ, όπως ανέφεραν τα βρετανικά μέσα.

Η απελευθέρωση και οι κατηγορίες

Δώδεκα ώρες μετά τη σύλληψή του, ο πρίγκιπας Άντριου αφέθηκε ελεύθερος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν εάν την περίοδο 2001-2011, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο, είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν. Ο ίδιος εμφανίστηκε «ζαλισμένος και σοκαρισμένος» κατά την επιστροφή του στην κατοικία του.

Μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί επίσημα κατηγορία, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά κάθε εμπλοκή.

Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου

Σε δήλωσή του λίγες ώρες μετά τη σύλληψη, ο βασιλιάς εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του για την υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως η βασιλική οικογένεια θα συνεχίσει να εκπληρώνει το καθήκον της. «Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Άντριου, γνωστός ως «αγαπημένος γιος» της βασίλισσας Ελισάβετ, έχει αντιμετωπίσει έντονη κριτική για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν. Οι κατηγορίες για «παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα» προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στα οποία περιλαμβάνονται ανταλλαγές email μεταξύ των δύο ανδρών.

Τα έγγραφα φέρονται να δείχνουν ότι ο Άντριου προωθούσε αναφορές και εμπιστευτικά σημειώματα στον Έπσταϊν, ενώ το 2015 η Βιρτζίνια Τζιούφρε τον κατηγόρησε δημοσίως για σεξουαλική κακοποίηση. Το 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ του αφαίρεσε τους στρατιωτικούς τίτλους και τα βασιλικά προνόμια, ενώ η υπόθεση έκλεισε εξωδικαστικά.

Οι νέες αποκαλύψεις

Πρόσφατα, νέα σοκαριστική κατηγορία ήρθε στο φως, σύμφωνα με την οποία ο Άντριου φέρεται να ήταν παρών σε βασανιστήρια ανηλίκου από τη Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Έπσταϊν. Η πληροφορία προήλθε από ανώνυμη πηγή και περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Άντριου, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

Τα αρχεία Έπσταϊν και η συνέχιση της έρευνας

Η αστυνομία του Thames Valley συνέλαβε τον Άντριου ως «άνδρα στα εξήντα από το Norfolk», μόλις 20 ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση τριών εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Τα αρχεία περιλαμβάνουν αλληλογραφία, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και προσωπικές επικοινωνίες, οι οποίες έχουν ήδη οδηγήσει σε νέα φάση ερευνών.

Παρότι παραμένει ασαφές τι ακριβώς οδήγησε στη σύλληψή του, οι ανακριτικές αρχές θεωρούν ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνο την αρχή μιας εκτεταμένης έρευνας για πιθανή παράνομη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.