Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ λυπηρή» τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος κρατήθηκε για αρκετές ώρες μετά από καταγγελίες περί «παραπτώματος κατά την άσκηση επίσημων καθηκόντων» που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση Έπστιν.

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, τονίζοντας ότι ο ίδιος έχει απαλλαγεί πλήρως από κάθε κατηγορία.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην υπόθεση Έπστιν, υπογραμμίζοντας: «Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Έπστιν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε. Αλλά τώρα εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει για εκείνον, επειδή έχω απαλλαγεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα».

Η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα αποτέλεσε ακόμη ένα πλήγμα, ο οποίος το 2019 παραιτήθηκε από όλα τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα εξαιτίας των δεσμών του με τον Έπσταϊν. Τον περασμένο Οκτώβριο του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι και οι τιμές, εν μέσω νέων αποκαλύψεων που αφορούσαν την σχέση που είχει ο Άντριου με τον Έπσταϊμ γεγονός που επιδείνωσε περαιτέρω τη θέση του στο παλάτι.

Το χρονικό της «πτώσης» του «αγαπημένου παιδιού της βασίλισσας Ελισάβετ»

Ο νεότερος αδελφός του Βασιλιά Καρόλου, «το αγαπημένο παιδί» της εκλιπούσας Βασίλισσας Ελισάβετ όπως αρέσκεται ο βρετανικός τύπος να τον αποκαλεί, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής εξαιτίας της στενής σχέσης που είχε με το Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.