Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ λυπηρή» τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος κρατήθηκε για αρκετές ώρες μετά από καταγγελίες περί «παραπτώματος κατά την άσκηση επίσημων καθηκόντων» που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση Έπστιν.
«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, τονίζοντας ότι ο ίδιος έχει απαλλαγεί πλήρως από κάθε κατηγορία.
Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην υπόθεση Έπστιν, υπογραμμίζοντας: «Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Έπστιν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε. Αλλά τώρα εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει για εκείνον, επειδή έχω απαλλαγεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα».
Η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα αποτέλεσε ακόμη ένα πλήγμα, ο οποίος το 2019 παραιτήθηκε από όλα τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα εξαιτίας των δεσμών του με τον Έπσταϊν. Τον περασμένο Οκτώβριο του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι και οι τιμές, εν μέσω νέων αποκαλύψεων που αφορούσαν την σχέση που είχει ο Άντριου με τον Έπσταϊμ γεγονός που επιδείνωσε περαιτέρω τη θέση του στο παλάτι.
Το χρονικό της «πτώσης» του «αγαπημένου παιδιού της βασίλισσας Ελισάβετ»
Ο νεότερος αδελφός του Βασιλιά Καρόλου, «το αγαπημένο παιδί» της εκλιπούσας Βασίλισσας Ελισάβετ όπως αρέσκεται ο βρετανικός τύπος να τον αποκαλεί, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής εξαιτίας της στενής σχέσης που είχε με το Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.
- Το 2008 ο Έπσταϊν καταδικάζεται στη Φλόριντα των ΗΠΑ για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονταν με νεαρές ανήλικες κοπέλες. Μετά την αποφυλάκιση εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με πρόσωπα υψηλού προφίλ συμπεριλαμβανομένων και του τότε πρίγκιπα ‘Αντριου.
- Το 2010 ο τελευταίος τον επισκέπτεται στην Νέα Υόρκη γεγονός που επικρίνεται έντονα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
- Το 2015 η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί δημόσια τον ‘Αντριου ότι από το 2001 όταν ακόμη ήταν ανήλικη, την κακοποίησε σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν).
- Το 2019 ο Έπσταϊν συλλαμβάνεται ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση πορνείας. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς πεθαίνει σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Η επίσημη αιτία του θανάτου είναι αυτοκτονία.
- Το 2021 η Τζιούφρε καταθέτει αστική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του πρίγκιπα ‘Αντριου.
- Τον Ιανουάριου του 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ αφαιρεί τους στρατιωτικούς τίτλους και τα βασιλικά προνόμια από τον ‘Αντριου.
- Ένα μήνα αργότερα ‘Αντριου και Τζιούφρε καταλήγουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και έτσι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φτάνει ποτέ στα δικαστήρια.
- Τον Απρίλιο του 2025 η Τζιούφρε βάζει τέλος στη ζωή της στη φάρμα που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αυστραλία.