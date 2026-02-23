Νέα δημοσιεύματα επαναφέρουν στο προσκήνιο την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με βρετανικά μέσα να ανασύρουν βαριές καταγγελίες για το απομονωμένο του κτήμα στο Νέο Μεξικό, γνωστό ως Zorro Ranch. Τα ρεπορτάζ αναφέρονται σε νέα στοιχεία και μαρτυρίες που προκαλούν έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία.

Όπως μεταδίδει η The Sun, σε έγγραφα της υπόθεσης περιλαμβάνονται ισχυρισμοί περί φόβων ότι νεαρές κοπέλες ενδέχεται να είχαν δολοφονηθεί και να θάφτηκαν εντός της τεράστιας ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανώνυμη καταγγελία κάνει λόγο ακόμη και για στραγγαλισμούς κατά τη διάρκεια σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς ωστόσο οι πληροφορίες αυτές να έχουν επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές αρχές.

Αντίστοιχα, η The Telegraph περιγράφει το Zorro Ranch ως «μυστικό καταφύγιο» του Έπσταϊν· μια απομονωμένη έπαυλη χιλιάδων στρεμμάτων που αποτέλεσε αντικείμενο ερευνών μετά τη σύλληψή του το 2019. Η μεγάλη έκταση και η γεωγραφική απομόνωση του κτήματος, σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν τροφοδοτήσει θεωρίες και μαρτυρίες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Οι νέες αποκαλύψεις και η συνεχιζόμενη έρευνα

Η υπόθεση του Έπσταϊν εξακολουθεί να προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον, χρόνια μετά τον θάνατό του στο κελί του, ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων. Οι νέες αναφορές από βρετανικά μέσα αναζωπυρώνουν τα ερωτήματα για το τι συνέβαινε πίσω από τις πύλες της ιδιοκτησίας του στο Νέο Μεξικό.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για ύπαρξη πτωμάτων ή εγκληματικών ενεργειών στο Zorro Ranch. Οι ισχυρισμοί βασίζονται σε έγγραφα και ανώνυμες μαρτυρίες που αναπαράγονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση Έπσταϊν παραμένει ένα από τα πιο σκοτεινά και αμφιλεγόμενα κεφάλαια των τελευταίων δεκαετιών, με κάθε νέο δημοσίευμα να προκαλεί αντιδράσεις και να εντείνει τις πιέσεις για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.