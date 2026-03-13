Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε σήμερα Παρασκευή, μετά τη συνάντησή του στο Παρίσι με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ότι η Ρωσία «κάνει λάθος» αν θεωρεί πως ο πόλεμος στο Ιράν θα της προσφέρει αναστολή των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί. Ο Γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε ότι η G7 έχει αποφασίσει να μην «αναθεωρήσει» την πολιτική κυρώσεων κατά της Μόσχας.

«Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε αναθεώρηση της πολιτικής κυρώσεων μας έναντι της Ρωσίας. Αυτή είναι η πάγια θέση της G7 και είναι προφανώς η θέση της Γαλλίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο Μακρόν, παρά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν σε άρση κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε ότι με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων η Ρωσία θα εξοικονομήσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που όπως είπε θα δυσκολέψει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Ο Μακρόν υπογράμμισε επίσης πως το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει δεσμευθεί να χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία θα υλοποιηθεί, παρά το βέτο της Ουγγαρίας στην εκταμίευση των πρώτων δόσεων. «Αν υπάρχουν αντιρρήσεις, τότε εναπόκειται στο κάθε έθνος η τήρηση των δεσμεύσεων που από κοινού ανέλαβαν τα κράτη της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας τον περασμένο Δεκέμβριο», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Αναφορά στον θάνατο Γάλλου στρατιώτη

Τέλος, αναφερόμενος στον θάνατο ενός Γάλλου στρατιώτη στο ιρακινό Κουρδιστάν, ο Μακρόν δήλωσε ότι «η θέση της Γαλλίας είναι καθαρά αμυντική» και ότι η χώρα «θα συνεχίσει να επιδεικνύει ψυχραιμία, ηρεμία και αποφασιστικότητα». Πρόσθεσε επίσης ότι, η Γαλλία θα παραμείνει «αξιόπιστη απέναντι στους εταίρους της», προστατεύοντας τους πολίτες της και υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα και την ασφάλειά τους.