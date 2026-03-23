Ο πρίγκιπας Άντριου έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψή του, πραγματοποιώντας έναν ήσυχο περίπατο με τον σκύλο του γύρω από το Sandringham.

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο 66χρονος πρώην πρίγκιπας φαινόταν απομονωμένος καθώς περπατούσε για περίπου ενενήντα λεπτά στην ύπαιθρο, κοντά στο Wood Farm του Norfolk, όπου διαμένει αυτή την περίοδο.

Η εμφάνιση αυτή αποτελεί την πρώτη φωτογραφία του Andrew έπειτα από τέσσερις εβδομάδες, όταν είχε απαθανατιστεί σκυφτός στο πίσω κάθισμα ενός Range Rover, προσπαθώντας να αποφύγει τους φωτογράφους κατά τη μεταφορά του από αστυνομικό τμήμα του Norfolk.

Ο πρώην Δούκας της Υόρκης αφέθηκε ελεύθερος μετά από κράτηση έντεκα ωρών, ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Από τη μετακόμισή του στο Wood Farm πριν από επτά εβδομάδες, οι σκύλοι του αποτελούν τη μοναδική του συντροφιά. Διαμένει με περιορισμένο προσωπικό έως ότου ολοκληρωθούν οι ανακαινίσεις στο Marsh Farm, όπου σχεδιάζει να μετακομίσει τον επόμενο μήνα.

Πιέσεις προς τον βασιλιά Κάρολο

Παράλληλα, εντείνονται οι πιέσεις προς τον βασιλιά Κάρολο για την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων από τις πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, τις δύο κόρες του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Η συζήτηση αυτή επανέρχεται λόγω των μακροχρόνιων συνδέσεων του Άντριου και της Σάρας Φέργκιουσον με τον καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν, γεγονός που –όπως αναφέρουν πηγές– κρατά τις κόρες «δεμένες με όλο το σκάνδαλο».