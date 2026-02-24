Η Ε.Ε. ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ουάσινγκτον, προειδοποιώντας ότι η νέα πολιτική με τους αμερικανικούς δασμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ παραβιάζει τη συμφωνία εμπορίου με τις Η.Π.Α.

Οι Βρυξέλλες διαπιστώνουν ήδη υπερβάσεις στο ανώτατο όριο του 15% για σειρά ευρωπαϊκών προϊόντων, γεγονός που προμηνύει νέο κύκλο έντασης στο διατλαντικό εμπόριο.

Σύμφωνα με αξιολόγηση της Κομισιόν, ο παγκόσμιος δασμός 10% που ανακοίνωσε ο Τραμπ –και τον οποίο απειλεί να αυξήσει στο 15%– προστίθεται στους ήδη υπάρχοντες δασμούς για ευρωπαϊκές εξαγωγές, από τα τυριά έως τα αγροτικά προϊόντα.

Έτσι, ο συνολικός επιβαρυντικός συντελεστής υπερβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις το όριο του 15%, ενώ οι Η.Π.Α. εξακολουθούν να διατηρούν δασμούς 50% σε ευρωπαϊκό χάλυβα και αλουμίνιο.

Την ίδια ώρα, η Ε.Ε. υπενθυμίζει ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή της αμερικανικής αγοράς, με εισαγωγές αξίας περίπου 303 δισ. δολαρίων για το διάστημα Ιανουαρίου–Μαΐου 2025 και μερίδιο άνω του 20% στις συνολικές αμερικανικές εισαγωγές.

Ευρωπαϊκές πηγές προειδοποιούν πως κάθε επιπλέον επιβάρυνση σε δασμούς απειλεί να πλήξει όχι μόνο τους εξαγωγείς της Γηραιάς Ηπείρου αλλά και την ίδια την αμερικανική οικονομία, προκαλώντας αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές.

Η συμφωνία Ε.Ε.–Η.Π.Α. και τα νέα εμπόδια

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α., που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Τραμπ και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προβλέπει ενιαίο δασμό 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά.

Παράλληλα, καταργεί μεγάλο μέρος των δασμών για τις αμερικανικές εξαγωγές προς την Ευρώπη. Πρόκειται για μια συνειδητά «ανισοβαρή» συμφωνία, την οποία οι Ευρωπαίοι αποδέχθηκαν ώστε να αποφευχθεί ένας πλήρης εμπορικός πόλεμος και να διασφαλιστούν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, ιδιαίτερα σε σχέση με το ουκρανικό μέτωπο.

Ωστόσο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Η.Π.Α. να ακυρώσει την προηγούμενη χρήση των εκτάκτων προεδρικών εξουσιών για τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς δασμούς» δημιούργησε νέα αβεβαιότητα.

Ο Τραμπ απάντησε με έναν νέο, οριζόντιο παγκόσμιο δασμό, ο οποίος προστίθεται στο ήδη επιβαρυμένο πλαίσιο της συμφωνίας και οδηγεί σε υπερβάσεις του πλαφόν για προϊόντα όπως βούτυρο, πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και χημικά είδη.

Πολιτικό μπρα ντε φερ στις Βρυξέλλες

Απέναντι στη νέα αυτή πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε προσωρινά τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας, ζητώντας πλήρη ενημέρωση για την κατεύθυνση της αμερικανικής πολιτικής.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν αρμόδιος για το εμπόριο, Μάρος Σεφκόβιτς, ενημέρωσε ευρωβουλευτές και πρεσβευτές των κρατών-μελών ότι ενδέχεται να απαιτηθεί μεταβατική περίοδος έως τεσσάρων μηνών για να αποσαφηνιστεί το νέο πλαίσιο δασμών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παρά τις ενστάσεις, αρκετοί πρεσβευτές τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης της συμφωνίας, θεωρώντας ότι ακόμη και με «πειραγμένους» δασμούς παραμένει προτιμότερη από ένα χάος αμοιβαίων μέτρων και αντιμέτρων.

Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού υπάρχει πολιτική βούληση να σωθεί το deal, ωστόσο παραμένει άγνωστο πώς και πότε θα επιτευχθεί, καθώς οι δασμοί της Ε.Ε. βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο ενός σκληρού γεωοικονομικού παζαριού.