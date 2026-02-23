Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για την επιβολή πολύ πιο υψηλών δασμών σε χώρες που, όπως ανέφερε, θα επιχειρήσουν «να παίξουν» με τις συνέπειες της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι «όλες οι χώρες που θα ήθελαν να παίξουν με την γελοία απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν κλέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες επί σειρά ετών, ή ακόμη και δεκαετιών, θα αντιμετωπίσουν δασμούς πολύ πιο υψηλούς, και ακόμη χειρότερους από αυτούς που αποδέχθηκαν πρόσφατα».

Τι μέλλει γενέσθαι μετά την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι σημαντικό μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ήταν παράνομο, καταρρίπτοντας έναν βασικό πυλώνα του οικονομικού του προγράμματος.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε διάταγμα για την επιβολή νέου παγκόσμιου δασμού 10%, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει 150 ημέρες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η απόφαση αυτή έχει ευρείες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες.

Αποζημιώσεις και οικονομικές επιπτώσεις

Η ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου ουσιαστικά ακυρώνει τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς, που αφορούσαν σχεδόν όλα τα εισαγόμενα προϊόντα στις ΗΠΑ. Εξαιρούνται, ωστόσο, τομείς όπως τα αυτοκίνητα, ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της EY-Parthenon, Γκρέγκορι Ντάκο, εκτιμά ότι ο μέσος συντελεστής δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα θα υποχωρήσει από 16,8% σε περίπου 9,5%. Παράλληλα, εταιρείες που είχαν καταβάλει αυτούς τους δασμούς μπορούν πλέον να αξιώσουν αποζημιώσεις, καθώς ορισμένες είχαν ήδη προσφύγει δικαστικά.

Αν και δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση για το συνολικό ποσό, οικονομολόγοι προβλέπουν ότι τα έσοδα από τους ανταποδοτικούς δασμούς θα κινηθούν μεταξύ 130 και 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025.